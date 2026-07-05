El futur professional es decideix a Girona: la UdG es consolida com el motor del talent especialitzat i internacional amb una gran oferta formativa
Els màsters de la Universitat de Girona reforcen la seva orientació pràctica i internacional per respondre als nous perfils que demanen les empreses.
El període de sol·licitud de plaça per a la cinquantena de màsters oficials es mantindrà actiu fins al proper 15 de setembre.
El mercat laboral actual es troba en un procés de transformació constant i accelerada. La digitalització generalitzada, la irrupció de la intel·ligència artificial i la globalització estan redefinint les competències més sol·licitades per les empreses. En aquest escenari tan competitiu, la formació contínua i l'especialització s'han consolidat com una de les claus fonamentals per millorar l'ocupabilitat. Davant d'aquesta realitat, cursar un màster oficial s'ha convertit en una aposta estratègica perquè graduats i professionals aconsegueixin diferenciar-se d’altres i aconseguir una feina. La Universitat de Girona (UdG) respon a aquest repte amb una oferta educativa que combina especialització, connexió directa amb el món laboral i una clara projecció internacional. De cara al curs 2026-2027, la institució ofereix prop de 50 programes pensats per donar resposta als grans reptes actuals de la societat i de l’economia.
La demanda de talent qualificat en àmbits com la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades, la salut, la sostenibilitat o la gestió del talent no para de créixer. Per aquest motiu, la UdG ha reforçat la seva oferta acadèmica amb programes dissenyats en contacte directe amb la realitat professional. L'oferta actual s'organitza en vuit grans àmbits de coneixement que abracen disciplines com la biomedicina, l'empresa, el dret, l'educació, el medi ambient, el turisme o la tecnologia. Entre les propostes més recents destaca el màster universitari en Comunicació i Política, així com noves dobles titulacions molt competitives, com les combinacions d’Enginyeria Industrial amb Ciència de Dades o amb Mecànica de Materials i Estructures.
Una universitat oberta al món i connectada amb l'empresa
La dimensió internacional és un dels eixos estratègics de la Universitat de Girona, que manté una intensa activitat de cooperació amb institucions d’arreu del món, especialment de l’àmbit mediterrani i de Llatinoamèrica. Actualment, 19 programes són interuniversitaris i 2 formen part dels prestigiosos Erasmus Mundus. Aquesta aposta també es reflecteix a les aules amb una presència creixent d’estudiants internacionals. A més, 7 màsters s’imparteixen íntegrament en anglès i 4 en castellà, fet que amplia les oportunitats tant per a estudiants locals amb vocació internacional com per als d’altres països.
Més enllà de la teoria, el que realment marca la diferència és la seva orientació pràctica. La majoria dels programes inclouen pràctiques externes, projectes aplicats i la participació de professionals en actiu, facilitant la transició cap al mercat laboral. Alguns estudis, com el màster en Recursos Humans, Gestió del Talent i Assessorament Laboral, ofereixen itineraris de formació dual amb experiència laboral remunerada. Jennifer González, exestudiant d'aquest programa, explica que l'experiència li va permetre fer el salt de les aules a una empresa real des del primer moment. Per la seva banda, la Laia Jordi, titulada del màster en Promoció de la Salut, destaca que el programa li va proporcionar una base sòlida en investigació per accedir al doctorat.
L’experiència universitària a la UdG va més enllà de l’aula. Girona s’ha consolidat com una ciutat universitària atractiva gràcies a la seva qualitat de vida, dimensions humanes i proximitat entre campus, empreses i institucions. Per a Àlex Gasser, estudiant del màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents, aquest entorn és un gran valor afegit: “la qualitat acadèmica és molt alta, però també ho és l’entorn. Tenir el mar i la muntanya a prop fa que Girona sigui un lloc ideal per estudiar i viure”.
Els terminis clau per no perdre l’oportunitat
El procés de preinscripció als màsters oficials continua obert per als estudiants de la Unió Europea fins al 15 de setembre. Pel que fa a la matrícula, es podrà formalitzar mitjançant l’automatrícula entre l’1 de juliol i el 18 de setembre. En el cas dels estudiants extracomunitaris, el termini de matrícula tanca de manera anticipada el 15 de juliol. Tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula està completament disponible al web de la Universitat de Girona.
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