«Hem de ser exigents en els estàndards de qualitat de les universitats»
El rector de la UNED, Ricardo Mairal, parla sobre el present i el futur de la universitat i del paper de la l'intel·ligència artificial en l'educació superior
En els darrers anys hem vist un gran creixement de noves universitats que ofereixen formació en línia. Algunes també han estat molt qüestionades perquè, asseguren alguns, es limiten a ser màquines de fer diners i a regalar títols. Què en pensa?
Sento un gran respecte per tots els projectes, sempre que tots ens comprometem a impulsar iniciatives que respectin inequívocament els estàndards de qualitat. En segon lloc, voldria matisar una qüestió que sempre m’agrada remarcar. La UNED no és una universitat en línia. La UNED és una universitat semipresencial, que neix fa 54 anys i que aposta per una metodologia que, d’una banda, incorpora les bondats de les classes presencials i, de l’altra, tot allò que aporten les noves tecnologies. Però tornant a la pregunta que em feies, hem de reivindicar i ser molt exigents en el compliment dels màxims estàndards de qualitat. Això és el que dirimeix o diferencia un projecte universitari d’un projecte pseudouniversitari.
Ha vingut a Girona per participar en els actes del 50è aniversari de presència de la UNED a la ciutat en un moment amb molts canvis.
La UNED està en un moment de modernització en tots els àmbits i molt particularment pel que fa al centre de Girona. Estem ampliant la nostra oferta acadèmica, donant resposta a graus d’alta demanda. Per exemple, es posarà en marxa, en el curs 2025-2026, el grau en Enginyeria d’Intel·ligència Artificial. També, probablement a l’octubre, el grau en Filosofia, Política i Economia. Al febrer, el grau en Comunicació. I al setembre, dobles graus de gran demanda, com el grau en Criminologia i Psicologia, el grau en Física i Matemàtiques, i el doble grau en Economia i Matemàtiques. Tot això, a més, amb l’ampliació de places en màsters habilitants,com el de Formació del Professorat i el de Psicologia General Sanitària. D’altrada banda, la UNED té un grup de recerca molt potent en fusió nuclear i aquest octubre posem en marxa el primer màster en Neutrònica Computacional amb l’objectiu de capacitar els futurs professionals en l’àmbit de la fusió nuclear.
Suposo que aquesta ampliació de l’oferta ha estat possible gràcies a l’aprovació d’un pla plurianual que van signar aquesta primavera amb el Govern
El problema de l’infrafinançament de la universitat és difícil de resoldre, però és un pas molt important. Per primera vegada, la nostra universitat compta amb un pla de finançament plurianual. I això és important perquè, per fer polítiques acadèmiques i impulsar projectes creïbles calen recursos. I aquests recursos necessàriament han de tenir una visió a mig i llarg termini.
Hi ha famílies que estan assumint matrícules molt més cares perquè potser els seus fills no troben plaça a les universitats públiques. La UNED actua, o pot actuar ara més que mai, com a corrector d’aquesta desigualtat?
Tant de bo. La UNED sorgeix fa 54 anys amb un principi molt clar: aquesta funció social d’afavorir l’accés a moltes persones que, per diverses condicions vitals, mai no haurien pogut tenir accés a una formació universitària.
I quin és el perfil d’estudiant de la UNED?
A la UNED, en general, sempre hi havia un tipus d’estudiant més sènior. Ara, a amb la metodologia semipresencial estem veient com la mitjana d’edat del nostre estudiantat està baixant. Cada vegada hi ha més estudiants que veuen la UNED com una primera opció a l’hora d’escollir centre universitari.
Com afecta la intel·ligència artificial a la docència i la recerca?
La nostra universitat sempre ha estat atenta al que ens aporten les tecnologies més disruptives. Fa unes setmanes presentava el projecte EduBots, és una plataforma que incorpora més de 400 bots i que permet dibuixar escenaris docents i discents absolutament inèdits fins ara. És a dir, estem veient com la intel·ligència artificial es pot convertir en el millor aliat o en un motor per a la innovació docent. T’imagines un estudiant de Física que pugui interactuar directament amb Einstein? T’imagines un estudiant de Filosofia que pugui tenir una conversa amb Ortega, per exemple? Això és possible gràcies a aquests bots. Són exemples d’un nou escenari, que fa uns anys eren inimaginables i ara representen un motor d’innovació.
La IA avança tan ràpid que pot deixar enrere part del professorat?
La capacitació docent, i també la del nostre personal tècnic, de gestió, administració i serveis, és vital. Per què? Perquè la intel·ligència artificial s’ha de convertir en un aliat més en aquest procés de modernització i innovació.
Les universitats en general parlen cada vegada més d’ocupabilitat, d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral. Com es pot fer això sense convertir la universitat només en una fàbrica de perfils professionals?
Per a mi, l’ocupabilitat i l’emprenedoria són absolutament claus. La universitat ha d’estar atenta als grans desafiaments laborals, que canvien vertiginosament d’un any a l’altre. La nostra funció és formar bons professionals, però també, i potser és un valor menys tangible, formar ciutadans. La universitat hauria de ser una gran fàbrica de ciutadania: gent que sigui capaç no només d’exercir la seva professió, sinó també de concebre un ideal.
Mirant endavant, com imagina la UNED d’aquí a 10 anys?
M’agradaria una UNED més internacional. Ara tenim 26 centres a l’exterior i alumnes de 122 nacionalitats, però encara podem anar més enllà. Crec que és un error concebre els projectes de manera individual. Hem d’apostar inequívocament per les aliances. Els projectes no només són grans per l’envergadura dels objectius que persegueixen, sinó també perquè reclamen cooperació. També m’agradaria veure una UNED més tecnològica. I m’agradaria veure una universitat que continués sent un referent en àmbits de recerca i de transferència del coneixement als territoris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol