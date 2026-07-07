Aquests són alguns dels màsters i postgraus que ofereix la Fundació UdG per al pròxim curs
La matrícula per als estudis propis de la Universitat de Girona ja es pot formalitzar en línia, amb ofertes que aborden la resolució de conflictes i la teràpia EMDR o la direcció d'empreses
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació manté oberta la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d’especialització de la Universitat de Girona per al curs 2026-2027. La programació s’adreça a professionals i titulats que volen ampliar coneixements, especialitzar-se o reorientar la seva trajectòria en àmbits amb demanda creixent.
Amb més de 25 anys d’experiència en formació contínua, la Fundació UdG gestiona els estudis propis de la Universitat de Girona i ofereix programes en diferents formats, des de la presencialitat fins a la videoconferència o les propostes híbrides. L’objectiu és facilitar l’accés a una formació flexible i vinculada a les necessitats del mercat laboral.
La matrícula ja es pot formalitzar a través del web www.fundacioudg.org, on també es pot consultar el catàleg complet. Entre les opcions disponibles per al pròxim curs hi ha formacions vinculades a la gastronomia i la sommeleria, la direcció d’empreses, la mediació, la salut, l’acompanyament terapèutic, la fisioteràpia, el sector immobiliari i l’atenció oncològica.
Cursos destacats
Una de les propostes destacades és el Curs d’Especialització en Sommelier, dirigit per Pitu Roca. La formació s’imparteix a l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i s’adreça a persones que volen aprofundir en el món del vi, la degustació, el servei i la cultura gastronòmica vinculada a la sommeleria.
En l’àmbit de l’empresa, la Fundació UdG ofereix el Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA), una formació pensada per a professionals que volen adquirir o reforçar competències directives, de gestió i lideratge. Les matrícules pagades abans del 25 de juliol de 2026 tindran un descompte del 20%.
La resolució de conflictes també té espai en aquesta oferta amb el Diploma d’Expert en Resolució de Conflictes i Mediació. El programa es troba en tràmit de renovació de l’homologació pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya i està orientat a persones interessades a adquirir eines per intervenir en situacions de conflicte i processos de mediació.
En el camp de la salut mental i l’acompanyament terapèutic, destaca el Diploma d’Expert en Trauma i Teràpia EMDR. La formació prepara els professionals per detectar, avaluar, desensibilitzar i reprocessar records traumàtics, així com per desenvolupar eines d’intervenció vinculades a aquest model terapèutic.
La Fundació UdG també incorpora el Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l’Equilibri, amb classes a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES). El programa s’adreça a professionals que volen especialitzar-se en l’avaluació i el tractament de les alteracions vestibulars i de l’equilibri.
Una altra proposta de l’àmbit de l’acompanyament personal i professional és el Diploma d’Especialització en Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi, pensat per oferir eines per intervenir en processos de pèrdua, situacions de dol i moments de crisi, tant des d’una perspectiva individual com comunitària.
En l’àmbit immobiliari, el Curs d’Especialització en El Sector Immobiliari - AICAT està homologat per la Generalitat de Catalunya per accedir al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. La formació està estructurada en nou assignatures, que es poden matricular de manera independent, i ofereix una preparació específica per a l’exercici professional en aquest sector.
Finalment, el Màster de Formació Permanent en Atenció Integral en Oncologia proposa un abordatge multidisciplinari de l’atenció oncològica. La formació compta amb la participació de professionals de diverses especialitats i està avalada per l’ICO, amb l’objectiu d’oferir una mirada interdisciplinària sobre les necessitats dels pacients i els equips que intervenen en aquest àmbit.
Amb aquesta oferta, la Fundació UdG reforça una programació orientada a connectar la universitat amb les necessitats professionals actuals, amb formacions pensades per a l’especialització, l’actualització de coneixements i l’aplicació pràctica en sectors molt diversos.
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