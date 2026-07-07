Famílies d'alumnes de Lloret de Mar critiquen que Educació elimini l'Aula d'Acollida Intensiva
En l'últim curs hi ha 88 alumnes que s'han incorporat al municipi, la meitat d'ells nois de 3r i 4t d'ESO
La Plataforma per una Educació Digna de Lloret de Mar critica que el Departament d'Educació hagi eliminat l'Aula d'Acollida Intensiva pel curs que ve. Segons assegura l'entitat, en l'últim curs hi havia dues dotacions de professorat que van crear aquest espai pensat per acollir alumnes de 3r i 4t d'ESO. La plataforma, però, retreu que aquesta aula no es posés en funcionament fins al setembre, quan la majoria d'alumnes nouvinguts ja s'havien ubicat en els grups ordinaris. Segons les famílies en l'últim curs escolar hi va haver 88 alumnes que es van incorporar després del període d'inscripcions al municipi. La major part d'ells, són nois de 3r i 4t d'ESO.
L'Aula d'Acollida Intensiva era un recurs que es va estrenar aquest curs escolar a Lloret de Mar. Es tractava d'un grup pensat per a alumnes de 3r i 4t d'ESO que tinguessin una llengua materna diferent del català o el castellà i que fos la primera vegada que es matriculava en un centre d'educació al país. Al llarg de tot el curs, aquesta aula ha comptat amb onze alumnes.
Ara, la Plataforma per una Educació Digna de Lloret de Mar (PEDAL) critica que el Departament d'Educació ha comunicat que tanca l'aula. Les famílies de l'entitat retreuen que se n'hagin assabentat "de cop i volta" i demanen a la Generalitat que repensi la decisió. Consideren que el servei ha estat infrautilitzar per una mala gestió política, però que podria ser "una eina clau per a la immersió lingüística".
En aquest sentit, consideren que la majoria d'alumnes que arriben amb matrícula viva al municipi ho fan entre juny i setembre, però l'aula es va posar en funcionament quan ja havia començat el curs. Per tant, bona part del gruix dels alumnes nouvinguts ja s'havien assignat als grups ordinaris quan l'aula es va posar en funcionament. Si no hagués estat així, la plataforma assegura que l'aula hauria comptat amb 45 alumnes, que són tots els nois d'entre 3r i 4t d'ESO que han arribat a Lloret de Mar en l'últim curs escolar.
Però a més, PEDAL considera que aquesta Aula d'Acollida Intensiva s'hauria d'obrir a alumnes de tota la secundària. Si fos així, es podria incloure els 88 alumnes que el municipi ha tingut amb matrícula viva l'últim curs. Per a les famílies això suposa una doble oportunitat. Per un costat, perquè els alumnes nouvinguts tindran l'oportunitat d'integrar-se i aprendre la llengua i, per l'altre, perquè els alumnes dels grups ordinaris no hauran de "trencar constantment la rutina per l'arribada de nous alumnes".
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina
- L'entrada sud de Girona canviarà amb la urbanització del polígon 117 i un pressupost de 6.847.791 euros
- Una revifada prop de Mas Ambrós a Calonge manté en alerta els Bombers a les Gavarres