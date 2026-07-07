Indignació a l’institut Sant Quirze de Lloret: tindrà batxillerat però ni les famílies ni la direcció del centre saben on s'ubicaran els alumnes
El Departament d'Educació preveu començar el curs en espais provisionals de l’escola Joan Domènech, una decisió que la direcció de l'institut desconeixia i que assegura que "no és la situació ideal"
L’institut Sant Quirze de Lloret de Mar oferirà dues línies de batxillerat a partir del curs vinent, però la seva implantació ha generat "incertesa" i "indignació" entre les famílies i la direcció del centre educatiu. La presidenta de l'AFA, Paqui Noguero, denuncia que, a dos mesos de l’inici de curs, "encara no sabem on s'ubicaran els alumnes ni les condicions en què començarà aquesta nova etapa educativa". I és que el centre educatiu està en barracons i, segons la direcció del centre, necessiten més espai per a poder acollir els nous grups.
El motiu de la situació és que la primera proposta del Departament d’Educació per instal·lar-los els situava a prop del cementiri, a menys de 250 metres, fet que, segons l’Ajuntament, incompliria la normativa vigent. L'posició va criticar al darrer ple el desgavell.
Però la "falta de concreció" ha provocat un gran malestar entre les famílies que, tot i que aplaudeixen que s'ampliï l'oferta educativa al municipi amb la incorporació de batxillerat al centre, consideren "preocupant" que "encara no disposem d'informació clara sobre aspectes tan importants com la ubicació dels mòduls que s'han d'instal·lar, els terminis previstos d'execució o les condicions en què es desenvoluparà l'activitat docent". Una preocupació que "augmenta en comprovar que ni tan sols la direcció de l'institut Sant Quirze disposa d'informació concreta sobre la ubicació dels mòduls ni sobre la planificació definitiva del batxillerat". Amb tot, assenyalen que "costa d'entendre que, després d'haver autoritzat l'oferta educativa i d'haver-se dut a terme el procés de preinscripció, les famílies continuem sense conèixer aspectes essencials del projecte". A més, recorden que "fa més d'un any que es coneix que el curs 2026-2027 l'institut impartiria batxillerat".
Amb tot, consideren "inadmissible" que "una decisió tan important com l'inici d'una nova etapa educativa al municipi es gestioni amb aquest nivell d'improvisació, després de més d'un any de previsió, en una etapa en què s'ho juguen tot amb la selectivitat". Les famílies demanen "informació clara, rigorosa i actualitzada" i exigeixen "responsabilitat, coordinació institucional i una comunicació immediata i transparent sobre l'estat real del projecte". Amb tot, des de l'AFA lamenten que "l'Ajuntament de Lloret i el Departament d'Educació no es posen d'acord, i això ho estan pagant els alumnes i les famílies".
"Necessitem més espai"
El director de l'institut Sant Quirze de Lloret de Mar, Carles Grabuleda, assegura que "la situació encara no està tancada". Tot i això, afirma que el centre tirarà endavant el curs: "Les classes les farem i les farem bé, però necessitem més espai per a poder ubicar els alumnes".
La primera proposta no era viable
Des de l’Ajuntament de Lloret de Mar expliquen que la proposta inicial d’ubicació del nou mòdul que hauria d'acollir els alumnes de batxillerat a l'institut Sant Quirze, plantejada pels Serveis Territorials d’Educació a Girona, el situava a 148 metres del cementiri. El regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, Carles Costa, explica que la ubicació plantejada inicialment no era viable perquè la normativa no ho permet des de 1997.
L'Ajuntament assegura que fa un mes els va plantejar una alternativa, que és que s'ubiqui al costat oposat, a l'altra ala del centre, però "encara estem esperant resposta". El consistori afirma que a finals de juny es va celebrar una nova reunió amb els Serveis Territorials d'Educació, amb la presència de tècnics municipals, la direcció del centre educatiu i el regidor d’Educació, però que la trobada no va servir per desencallar la situació. "Estem preocupats per saber quan es desencallarà", assenyalen fonts municipals.
El debat també va sorgir al darrer ple municipal arran de les preguntes de l’oposició sobre la situació del projecte. La regidora de Sumem Lloret, Lara Torres, va evidenciar la preocupació de les famílies i que ja havia preguntat per aquesta qüestió en un ple anterior. Per part d'ERC, el regidor Albert Ferràndez va reclamar que la informació es traslladi per escrit i que es convoqui el Consell Municipal d’Educació. Segons va informar l'alcalde, Adrià Lamelas, està convocat aquesta setmana. El grup republicà va expressar la seva preocupació pel que considera un "desgavell" i va recordar que hi ha una setantena d’alumnes afectats.
Fernández va criticar que en un ple anterior s’hagués parlat d’una ubicació per als mòduls i que ara el projecte s’hagi de replantejar per una qüestió normativa que, segons va dir, ja s’hauria d’haver previst. El regidor considera que és "impossible en dos mesos" i diu que "aquí està clar el problema l'Ajuntament s'ha adormit i no ha fet la feina". Considera una excusa el fet que no poden anar a menys de 250 metres del cementiri i apunta que, si utilitzes Google Maps que té una eina de medició, dona 258 metres. Per això creu que "posem que hi hagi marge d'error que no crec, de 20 metres, excusa barata, i ara tenim un problema, perquè ja hi ha 70 alumnes matriculats i al setembre no saben què passarà".
Començarà a l'escola Joan Domènech
El Departament d’Educació, en ser preguntat per aquest diari, avança que "el batxillerat es començarà el curs 2026-2027 en uns espais provisionals a l'escola Joan Domènech, que està davant, i s'haurà d'acabar d'acordar amb l'Ajuntament a quin espai del pati es col·locarà el mòdul". L'escola Joan Domènech, apunta el Departament, "està en creixement i a cada curs s'afegeixen mòduls; com que queda alguna aula buida, de moment s'aprofitaran per posar-hi el batxillerat". També, asseguren, "faran ús dels espais específics de l'institut".
La direcció de l'institut, però, lamenta que "a nosaltres ningú ens ha dit res". Amb tot, assenyalen que "no és la situació ideal" i que això els obligarà a "posar més professorat per controlar les entrades i sortides dels alumnes".
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