AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Palafolls hi ha un castell que va ser clau per controlar el riu Tordera?
La fortalesa, situada estratègicament al voltant del riu Tordera, va ser un element clau en la defensa del territori des del segle XI
Nerea Linares
Carrer Camí del Castell, Palafolls, 08389
Si et preguntaves què era el castell de Palafolls i per a què servia, veuràs que no només ha estat un castell on vivia gent, sinó que tenia una funció més enllà. Si estàs passejant pels camins de la urbanització de Mas Carbó i trobes el castell, atura’t!
Veiem que el castell de Palafolls ja fa anys que es troba en aquest indret. En el document de la fundació de Sant Pol de Mar (968), ja es parlava de l’existència d’un castell al poble. En aquell temps, formava part d’un conjunt de castells situats vora el riu Tordera que servien com a xarxa defensiva. De tota manera, els primers documents en què es fa una referència explícita al castell daten de finals del segle XI i principis del segle XII.
Arran de la invasió musulmana, molts habitants es van refugiar a la vall alta de Tordera, que actuava com a vall-refugi, que justifica la presència de petites ermites, cementiris i nuclis de poblament medieval. El riu Tordera segueix un recorregut fins al mar, i la seva geografia permetia que la riada fos una ruta estratègica i un territori clau per al control militar.
Degut a aquestes característiques, es crea una línia de castells al voltant del riu, on entre ells es trobava el castell de Palafolls, que servien per defensar el territori, vigilar els moviments i controlar les rutes de pas.
Així doncs, el castell de Palafolls havia estat un element defensor, ja que com està a dalt d’un turó compta amb més domini visual i allargada defensiva. Però, hi va viure gent? Tot i que el castell tenia una altra funció principal, també va estar un lloc residencial, atès que es registra que la primera família que va entrar a viure va ser la família Humbert de Sesagudes o Montseny (segle XI), i a finals d’aquest segle el castell té la possessió de Guisa de Sesagudes; els seus descendents passen a tenir el nom de senyors de Palafolls.
A partir del segle XII, la fortalesa cau en desús i amb els anys es va quedar en runes i part dels seus carreus van estar utilitzats per crear masies al voltant. Finalment, el 1880 l’Estat va comprar el castell i al 1993 va passar a ser gestionat per l’Ajuntament de Palafolls.
A partir d’això, al castell només s’han realitzat treballs de restauració i campanyes arqueològiques, però el castell continua en desús.
Actualment l’indret es troba amb obres de reconstrucció d’algunes parts de la fortalesa, ja que ha perdut molta estructura. Per tant, no s’hi pot accedir a dins de la fortalesa, però en acabar les obres, és un lloc accessible per entrar-hi.
Si t’interessa saber-ne més sobre el castell de Palafolls i la seva història, creació i utilitat, et recomano llegir el llibre Torres i Cruces: Castillo de Palafolls Siglo XI. Però si t’agrada més sentir la veu d’algú explicant diversos aspectes del castell, et recomano el vídeo de Ràdio Palafolls que parla sobre les parts de l’habitatge que es deixen veure a les runes del castell després de les prospeccions arqueològiques (com la cuina, diferents sitges, el lavabo, etc.):
A més, al castell s’han realitzat les Visites Teatralitzades al Castell, proposta de la Regidora de Patrimoni amb l’objectiu que la gent pugui conèixer qui ha passat pel castell de Palafolls i quina és la seva evolució al llarg del temps. Actualment, les visites no estan disponibles per les obres, però quan aquestes acabin es rescatarà aquesta proposta. Us deixo una petita notícia d’una de les actuacions fa uns anys:
https://radiopalafolls.cat/2024/10/23/tot-a-punt-per-a-una-nova-edicio-de-les-visites-teatralitzades-al-c astell/
Si tot i això us quedeu amb les ganes de visitar un castell, teniu la possibilitat de fer una visita guiada al Castell d'Hostalric, que es troba a prop de Palafolls i que és un dels castells que formava la xarxa defensiva conjuntament amb el protagonista de la notícia: pot ser interessant establir relacions i trobar semblances i diferències entre ells.
Per passar una bona estona en companyia, proposo un joc de taula anomenat Terra de Castells, on us podreu posar a la pell d’uns conquistadors de fronteres de l’època medieval… i que guanyi el millor!
I pels més petits, us recomano que llegiu la revista de Petit Sàpiens (número 2, 2016): Defensem el castell!, on podem trobar explicacions sobre l’edat mitjana, com es defensava un castell, com s’organitzava la societat feudal… i molt més!.
Aquest castell va ser un punt estratègic per la xarxa defensiva de la Tordera, que avui dia es troba en restauració arqueològica, donant importància a protegir el nostre patrimoni per a les generacions futures. Un castell que et fa plantejar-te preguntes d’ahir, d’avui i de demà.
Nerea Linares Lorca, alumna de 4t de Doble Titulació dels grau de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina