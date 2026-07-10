El grau d’Arquitectura dispara la nota de tall a la UdG en una dècada
Passa del 5 al 9,762, mentre Comunicació Audiovisual i Multimèdia registra la davallada més forta i baixa fins al 5
El grau d’Estudis d’Arquitectura protagonitza l’augment més important de les notes de tall de la Universitat de Girona (UdG) durant els últims deu anys. La titulació ha passat del 5 en la primera assignació del 2016 al 9,762 aquest 2026, un increment de 4,762 punts.
L’escalada de la nota d’accés també és notable a Arquitectura Tècnica i Edificació, que puja del 5 al 8,914. Entre els estudis que més creixen també hi ha Economia, del 5,602 al 8,848; Enginyeria Química, del 5 al 8,170; Enginyeria Informàtica, del 5 al 8,147, i Enginyeria Mecànica, del 5 al 8,022.
També augmenten les notes de Psicologia, del 8,082 al 9,728; Infermeria, del 8,978 al 10,340; Educació Primària, del 7,622 al 9,176; Dret, del 6,148 al 8,474, i Administració i Direcció d’Empreses, del 6,726 al 9,092.
A l’altre extrem, Comunicació Audiovisual i Multimèdia, impartida a l’ERAM de Salt, registra la caiguda més forta. La nota de tall baixa del 7,022 del 2016 al 5 actual, una diferència de 2,022 punts. La simultaneïtat de Turisme i Màrqueting del centre Mediterrani baixa del 6,976 al 5; Biologia i Biotecnologia, de l’11,610 al 10,176, i Biologia i Ciències Ambientals, del 10,322 al 9,262.
També reculen les dobles titulacions de Biologia i Biotecnologia, que passen de l’11,610 al 10,176, i de Biologia i Ciències Ambientals, que baixen del 10,322 al 9,262. Disseny i Desenvolupament de Videojocs cau del 7,717 al 7,053.
Medicina es manté pràcticament inalterable i continua al capdavant de la UdG. Fa deu anys tenia una nota de tall de 12,303 i aquest curs se situa en un 12,302, només una mil·lèsima menys.
En total, 35 dels 57 estudis comparables tenen una nota superior a la de fa deu anys, 10 registren una baixada i 12 es mantenen en la mateixa xifra, tots amb un 5. La comparació correspon a les notes de tall de la primera assignació de juny del 2016 i del 2026.
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