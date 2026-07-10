Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de tallincendi Almeriadesnonament Gironaagenda Gironatemperatures Gironacocaïna GironaMundial futbol
instagramlinkedin

El grau d’Arquitectura dispara la nota de tall a la UdG en una dècada

Passa del 5 al 9,762, mentre Comunicació Audiovisual i Multimèdia registra la davallada més forta i baixa fins al 5

La jornada de portes obertes de la UdG.

La jornada de portes obertes de la UdG. / Marc Martí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

El grau d’Estudis d’Arquitectura protagonitza l’augment més important de les notes de tall de la Universitat de Girona (UdG) durant els últims deu anys. La titulació ha passat del 5 en la primera assignació del 2016 al 9,762 aquest 2026, un increment de 4,762 punts.

L’escalada de la nota d’accés també és notable a Arquitectura Tècnica i Edificació, que puja del 5 al 8,914. Entre els estudis que més creixen també hi ha Economia, del 5,602 al 8,848; Enginyeria Química, del 5 al 8,170; Enginyeria Informàtica, del 5 al 8,147, i Enginyeria Mecànica, del 5 al 8,022.

També augmenten les notes de Psicologia, del 8,082 al 9,728; Infermeria, del 8,978 al 10,340; Educació Primària, del 7,622 al 9,176; Dret, del 6,148 al 8,474, i Administració i Direcció d’Empreses, del 6,726 al 9,092.

A l’altre extrem, Comunicació Audiovisual i Multimèdia, impartida a l’ERAM de Salt, registra la caiguda més forta. La nota de tall baixa del 7,022 del 2016 al 5 actual, una diferència de 2,022 punts. La simultaneïtat de Turisme i Màrqueting del centre Mediterrani baixa del 6,976 al 5; Biologia i Biotecnologia, de l’11,610 al 10,176, i Biologia i Ciències Ambientals, del 10,322 al 9,262.

També reculen les dobles titulacions de Biologia i Biotecnologia, que passen de l’11,610 al 10,176, i de Biologia i Ciències Ambientals, que baixen del 10,322 al 9,262. Disseny i Desenvolupament de Videojocs cau del 7,717 al 7,053.

Medicina es manté pràcticament inalterable i continua al capdavant de la UdG. Fa deu anys tenia una nota de tall de 12,303 i aquest curs se situa en un 12,302, només una mil·lèsima menys.

Notícies relacionades

En total, 35 dels 57 estudis comparables tenen una nota superior a la de fa deu anys, 10 registren una baixada i 12 es mantenen en la mateixa xifra, tots amb un 5. La comparació correspon a les notes de tall de la primera assignació de juny del 2016 i del 2026.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents