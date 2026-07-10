Les notes de tall de la UdG: Medicina cau però continua liderant i Turisme protagonitza la gran pujada
La doble titulació d’Història i Història de l’Art passa del 7,937 al 5, mentre que Biologia i Biotecnologia baixa del 11,458 al 10,176
Medicina torna a ser la titulació amb la nota de tall més alta de la Universitat de Girona (UdG). Els estudiants que vulguin accedir aquest curs al grau necessiten, en la primera assignació de places, un mínim de 12,302 punts, una qualificació lleugerament inferior al 12,453 que es va exigir l’any passat.
Les notes de tall publicades aquest matí situen Medicina clarament al capdamunt de l’oferta gironina. A continuació apareixen Enginyeria Biomèdica, amb un 10,530; Infermeria, amb un 10,340; i la doble titulació d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret, amb un 10,276.
Completen els estudis de la UdG que superen els deu punts la doble titulació de Biologia i Biotecnologia, amb un 10,176, i el grau de Biotecnologia, amb un 10,170. En total, sis opcions formatives impartides a Girona presenten una nota superior al 10 en aquesta primera assignació.
La comparació amb el 2025 mostra evolucions diferents entre els estudis amb més demanda. Enginyeria Biomèdica puja del 10,426 al 10,530 i la doble titulació d’ADE i Dret avança amb més força, del 9,838 al 10,276. En canvi, Infermeria baixa del 10,445 al 10,340 i Biotecnologia passa del 10,354 al 10,170.
Turisme protagonitza l’augment més gran
La titulació que registra la pujada més elevada a la UdG és Turisme, que passa d’una nota de tall de 5,044 el 2025 a un 5,934 aquest any, un increment de gairebé nou dèimes. També augmenten de manera destacada Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport d’EUSES, del 5,730 al 6,458, i Ciències Ambientals, del 6,264 al 6,988.
Entre els estudis que baixen més destaca la doble titulació d’Història i Història de l’Art, que passa del 7,937 al 5. La doble titulació de Biologia i Biotecnologia baixa del 11,458 al 10,176, mentre que ADE i Enginyeria en Tecnologies Industrials retrocedeix del 10,198 al 8,946.
En aquesta primera assignació, 14 de les 64 opcions vinculades a la UdG que s’imparteixen a Girona o Salt tenen una nota de tall de 5. Entre aquestes hi ha Comunicació Cultural, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Filosofia, Història, Història de l’Art i Innovació i Seguretat Alimentària. Una nota de 5 indica que tots els sol·licitants han obtingut plaça i que encara queden vacants.
Pel que fa al nombre d’estudiants, 4.201 alumnes han estat assignats aquest any a centres de la Universitat de Girona, 60 més que els 4.141 de la primera assignació del 2025.
Gairebé 60.000 preinscrits a Catalunya
En el conjunt de Catalunya, 59.653 estudiants han fet la preinscripció en alguna de les set universitats públiques o a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Un total de 48.185, el 80,78%, ja tenen plaça en algun dels estudis sol·licitats, i 29.167 podran cursar la titulació i el centre que havien escollit en primera preferència.
La nota més elevada és el 12,972 de la doble titulació de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix menys de 40 places. Entre els estudis amb una oferta de 40 places o més, lidera la classificació Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i el màster en Enginyeria Aeronàutica de la UPC, amb un 12,694, seguida de Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 12,685.
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