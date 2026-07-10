L'eufòria dels estudiants en saber que han entrat: "M’he tret un pes de sobre"
Els estudiants gironins Pau Borràs, Taís Plana i Berta Lara relaten com han viscut l’accés als seus graus somiats, Física i Medicina, després "d’anys de moltíssim esforç, feina i constància"
La publicació de les assignacions universitàries ha posat fi ahir a setmanes, mesos i anys d’espera per a milers d’estudiants. Entre els gironins que han rebut la notícia hi ha Pau Borràs, Taís Plana i Berta Lara, que han aconseguit entrar als seus graus somiats. Borràs estudiarà Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mentre que Plana i Lara cursaran Medicina a la Universitat de Girona (UdG).
Pau Borràs, ara ja exalumne de l’institut Montilivi de Girona, ha segellat l’accés al grau de Física de la UAB amb una nota de 13,615. Tot i que confessa que "amb la nota que tenia ja m’esperava entrar", la confirmació l'ha agafat lluny de casa, durant un viatge familiar a les Açores. "Sabia que sortien les notes de tall i, quan m’he despertat, el primer que he fet és veure si havia entrat", relata. "I sí", celebra. "Que t’ho confirmin ja és una alegria, tens la tranquil·litat de dir: ja està, l’any que ve podré fer el que m’agrada", ha afirmat.
També ha rebut la notícia des de l’estranger la gironina Taís Plana, exestudiant de Maristes Girona. En el seu cas, l’assignació l'ha agafat mentre feia un voluntariat a Hongria. Amb una nota de 12,532, ha aconseguit entrar a Medicina a la Universitat de Girona. "M’he tret un pes de sobre", ha assenyalat, després d’afegir que "estic molt contenta". Ha començat a consultar les assignacions des de primera hora. "A les vuit del matí ja ho havia mirat, però encara no havien sortit", ha explicat. Quan finalment ha aparegut el resultat, ha avisat immediatament la família.
Per a ella, haver aconseguit la plaça és la "culminació d’anys de moltíssim esforç, feina i constància" i una "recompensa" a tota la dedicació dels últims cursos: "És una de les millors notícies que he rebut mai", ha afirmat. No havia volgut estudiar Medicina des de petita, però va prendre la decisió en ferm a 1r de batxillerat. "Ho vaig veure clar i vaig decidir que era el que volia fer", ha explicat. L’atreien especialment l’anatomia humana, el món sanitari i la possibilitat d’ajudar altres persones. També ha tingut com a referent la seva mare, que és metgessa: "Ho he viscut de prop i sempre he tingut el seu exemple a seguir".
Compartirà classe amb Berta Lara, exalumna de l’institut Montilivi, que també ha entrat a Medicina a la Universitat de Girona amb una nota idèntica: un 12,532. En el seu cas, la vocació li ve de petita. "Des que tinc memòria sempre he dit que volia ser metgessa; quan anava al metge, ja amb cinc anys, m’encantava preguntar-ho tot", ha recordat.
Ha sabut que havia entrat de camí a la feina que la manté ocupada aquest estiu, després d’una nit de "molts nervis" consultant si ja s’havia publicat l’assignació. "M’he aturat al mig del carrer, he vist que havia entrat i de seguida he trucat als meus pares emocionada". Tenia clar que, si no entrava a Medicina, treballaria un any i repetiria la selectivitat. Aquest matí ha celebrat l’accés portant esmorzar als companys de feina. Encara no sap quina especialitat escollirà, però li agradaria combinar la cirurgia amb el tracte directe amb els pacients.
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