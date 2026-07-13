La demanda de places d’I3 a l’escola pública creix a Girona, però recula al conjunt de Catalunya
El 81,44% de les famílies gironines han demanat un centre públic com a primera opció, davant del 66,57% de la mitjana catalana
La demanda de places d’I3 a l’escola pública guanya pes a les comarques gironines de cara al curs vinent, mentre que al conjunt de Catalunya recula lleugerament. Segons dades facilitades pel Departament d’Educació i Formació Professional, el 81,44% de les famílies gironines han demanat un centre públic com a primera opció en la preinscripció d’I3, davant del 79,52% registrat per a aquest curs. El percentatge restant, el 18,56%, correspon a famílies que han optat per un centre concertat com a primera preferència.
La fotografia gironina confirma un pes molt majoritari de l’escola pública en l’entrada al sistema educatiu. I és que vuit de cada deu famílies de la demarcació han triat un centre públic com a primera opció per escolaritzar els infants a I3, una proporció gairebé 15 punts superior a la mitjana catalana. Al conjunt del país, les sol·licituds d’I3 per a centres públics han passat del 67,28% d’aquest curs al 66,57% per al vinent.
En xifres absolutes, Educació ha rebut 51.630 sol·licituds d’I3 per al pròxim curs a tot Catalunya. D’aquestes, 34.369 corresponen a centres públics, el 66,57%, i 17.261 a centres concertats, el 33,43%. El curs actual, les sol·licituds totals havien estat 54.735, amb 36.826 peticions per a la pública i 17.909 per a la concertada.
Segons dades publicades per Educació a principis de juny, el 90,3% de les sol·licituds del cicle d'educació infantil han accedit a la seva primera opció. Per cursos, han entrat al centre desitjat el 91,5% de les 51.630 sol·licituds d'I3, el 63,5% de les 2.261 d'I4 i el 57,1% de les 2.155 d'I5. A primària, han aconseguit plaça a la primera opció el 63,3% de les sol·licituds, mentre que a l'ESO han estat el 87,3%. En el cas de 1r d'ESO, han entrat al centre desitjat el 89% dels sol·licitants.
Estabilitat a 1r d'ESO
A 1r d’ESO, les dades del conjunt de Catalunya mostren més estabilitat. Per al curs vinent, s’han registrat 54.039 sol·licituds, de les quals 47.352 són per a centres públics, el 87,63%, i 6.687 per a centres concertats, el 12,37%. Aquest curs, el percentatge de demanda pública a 1r d’ESO havia estat del 87,49%.
Girona lidera l’augment de grups públics d’I3
Girona és el servei territorial de Catalunya on més creix l’oferta pública d’I3 per al curs vinent, després del procés de preinscripció. El Departament d’Educació ha fixat l’oferta final del curs 2026-2027 en 269 grups públics d’I3 a la demarcació de Girona, nou més dels previstos inicialment al febrer. També hi haurà 250 grups públics de 1r d’ESO, tres més que en la planificació inicial.
El reajustament forma part de l’oferta definitiva publicada per Educació un cop analitzades les sol·licituds de les famílies. En el conjunt de Catalunya, els centres públics oferiran 58 grups més a I3 i 1r d’ESO respecte l’oferta inicial: 21 grups més a I3 i 37 més a 1r d’ESO. El Departament d'Educació explica que l’oferta inicial es planifica per evitar la sobreoferta i afavorir una distribució equilibrada de l’alumnat, en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar. Un cop tancada la preinscripció, Educació ajusta les places i grups finals segons les preferències de les famílies i les necessitats detectades.
La FECC demana major equilibri entre demanda i oferta
En declaracions a l'ACN, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, apunta que fa tres cursos que observen un increment de preinscripcions a I3, ja que hi ha un "interès més gran de les famílies", però afegeix que hi ha "una disminució de grups en l'oferta educativa" i per això reclama que hi pugui haver més equilibri entre què volen les famílies i l'oferta educativa.
En el cas de 1r d'ESO, expressa la "queixa" de moltes famílies, ja que l'oferta que poden fer els centres és petita. En aquest sentit, Ruiz explica que d'entrada les places les ocupen els alumnes que ja han cursat sisè de primària al centre i de les que queden, sovint unes cinc, assegura que "la meitat" han quedat reservades per alumnes amb necessitats educatives. "És molt difícil poder accedir-hi, això explica la baixada de preinscripcions", afirma.
En línies generals, Ruiz creu que l'oferta "acaba determinant la demanda" i assegura que hi ha moltes famílies que a l'hora de triar entre escola pública o concertada, es limiten a posar a la que creuen que tenen possibilitats d'accedir. Per tot plegat, assegura que la possibilitat de la família a triar escola queda "restringida" en aquest sentit.
La secretària general de la FECC també demana que, tenint en compte que la concertada ja "contribueix" a la distribució equilibrada del sistema, la programació tingui en compte la demanda de les famílies i li permeti "donar millor resposta". Sobre les crítiques d'alguns sectors assegurant que es tanquen places a l'escola pública mentre es mantenen els concerts i una sobreoferta de la concertada, Ruiz respon que les dades demostren que "no és veritat".
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