AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
Damunt la platja de Castell, a Palamós, trobaràs una barraca tot curiosa d’un artista català ben singular
Jordi Carreras
Palamós. Camí de Ronda de Castell. 17230 - Girona.
La Barraca d’en Dalí és una petita construcció de pedra seca situada en un indret privilegiat, envoltada de bosc mediterrani i amb vistes a l’entorn natural de la platja de Castell, a Palamós. Es tracta d’un espai discret i integrat en el paisatge, que transmet una sensació d’aïllament i tranquil·litat, molt adequada per a la creació artística i la reflexió. La barraca forma part del conjunt de construccions vinculades al mas Juny, una important finca agrícola i residencial de la zona.
L’any 1940, l’industrial i mecenes Alberto Puig Palau va adquirir el mas Juny amb totes les seves terres i va fer construir-hi una casa senyorial. Amic personal de Salvador Dalí i gran admirador de la seva obra, Puig Palau va voler que el pintor tingués un espai propi a prop de la finca. Amb aquesta voluntat va fer edificar la barraca-estudi, pensada com un lloc de retir on Dalí pogués treballar lluny del soroll i les distraccions.
Tot i que Salvador Dalí va visitar la barraca en diverses ocasions, no hi ha constància que la fes servir de manera continuada com a taller artístic. Malgrat això, la seva empremta és present en l’arquitectura de l’edifici, especialment en la singular porta inclinada; un dels elements més característics de la construcció. Aquesta porta està inspirada en una aquarel·la dibuixada pel mateix Dalí l’any 1948, fet que reforça el vincle simbòlic entre l’artista i l’espai.
Actualment, la Barraca d’en Dalí és un element patrimonial d’interès, molt valorat tant pel seu lligam amb el geni empordanès com pel seu entorn natural excepcional. És una mostra més de la relació de Dalí amb el territori de l’Empordà i del seu univers creatiu, estretament connectat amb el paisatge, la natura i l’arquitectura singular.
Si voleu saber més coses Salvador Dalí, podeu llegir The Secret Life of Salvador Dalí — per Salvador Dalí (autobiografia publicada el 1942), que ofereix una visió íntima de la vida i l’univers creatiu del pintor surrealista. Tot i que no parla específicament de la barraca, permet contextualitzar la figura de Dalí en l’època en què es va construir.
També podeu consultar el documental Salvador Dalí: In Search of Immortality (2018). https://www.youtube.com/watch?v=luCOYMp_hLY. Aquest documental explora la vida, obres i imaginari, i és un recurs excel·lent per entendre l’artista en profunditat, cosa que ajuda a valorar millor espais com la seva Barraca.
Finalment, si us interessa aprofundir encara més en Dalí i el seu entorn cultural, recomano visitar el Teatre-Museu Dalí de Figueres (Alt Empordà, Catalunya): un museu dedicat a la figura de Salvador Dalí i una de les col·leccions més importants de la seva obra arreu del món. A més d’exposar obres de Dalí, l’espai motiva a comprendre el context artístic en què es va produir la seva trajectòria.
La Barraca d’en Dalí esdevé un bon exemple de com cultura i natura poden conviure en equilibri. Aquesta petita construcció de pedra, integrada respectuosament en el paisatge de la platja de Castell, ens convida a mirar l’entorn amb més atenció i a valorar els elements patrimonials a l’aire lliure que sovint passen desapercebuts.
Fixar-nos en espais com la Barraca d’en Dalí és una manera de contribuir a la preservació del patrimoni local i, alhora, de fomentar un turisme més conscient i respectuós amb el territori. Passejar, observar, preguntar-se per la història dels llocs i compartir aquest coneixement és un petit gest que ajuda a mantenir viva la memòria col·lectiva.
Així doncs, la propera vegada que caminis per un camí, una platja o un bosc, para atenció als detalls: una barraca de pedra, un mur antic o un element singular poden amagar històries sorprenents. Descobrir-les és una manera d’aprendre, de cuidar el nostre entorn i de connectar amb el passat per construir un futur més sostenible.
Jordi Carreras, alumne de 4t de la Doble Titulació de Mestre de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
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