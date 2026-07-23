Una família acusa l’institut de Celrà d’excloure el seu fill amb TEA del viatge de final de curs
Els familiars asseguren que la decisió es va comunicar cinc dies abans de la sortida i sense cap incident greu que la justifiqués, mentre alumnes del centre van recollir signatures en senyal de protesta
La família d’un alumne de 4t d’ESO amb TEA de l’institut de Celrà denuncia que el centre educatiu va impedir que l'estudiant participés en el viatge de final de curs al Pallars Sobirà. Segons la família, el centre els va comunicar la decisió "cinc dies abans" de la sortida, malgrat que una setmana abans "ens havíen dit que li aniria molt bé anar-hi perquè és més aviat reservat".
El menor, assegura la família, no acumula "cap incidència": "No s’ha barallat mai amb ningú i les seves notes sempre havien estat excel·lents i notables". I afegeixen que "si hagués fet alguna cosa mal feta, entendríem que hi hagués conseqüències, però no hi ha cap argument". Però, tot i això, denuncien que li van negar la participació.
Els familiars asseguren que "no vam rebre cap explicació clara sobre el motiu" i apunten que el centre va fer referència a un "suposat incident" ocorregut uns dies abans. I és que, segons expliquen, el centre va al·legar que l'estudiant s'havia escapat de l'institut, una informació que la família nega. "Ningú ens va trucar ni ens va comunicar res", asseguren. Segons expliquen, "no es trobava bé durant una classe d’educació física i es va apartar en un racó per no entorpir la classe".
La família, però, recorda un episodi que va tenir lloc a l’octubre, quan l’alumne va marxar del centre educatiu mentre patia, segons els familiars, una crisi d’ansietat perquè reclamava un canvi d'aula. L’institut, lamenta la família, "no va detectar que s'havia escapat" i se’n va adonar "dues hores més tard", quan la mare va trucar per recollir la motxilla.
Recollida de signatures
La decisió va generar rebuig entre una part de l’alumnat. Estudiants de diferents cursos van impulsar una recollida de signatures i van redactar una carta adreçada a la direcció i al professorat de l’institut per mostrar "la nostra preocupació i el nostre desacord amb la decisió d’impedir que l'alumne participi en el viatge de final de curs".
En aquest sentit, van afegir que "creiem que aquesta decisió contradiu els valors d’inclusió, respecte, convivència i igualtat que el centre sempre ens transmet i defensa" i van recordar que "ha participat durant anys en excursions i activitats escolars, forma part del grup i té el mateix dret que qualsevol altre company a viure una experiència tan important com és el viatge de final de curs".
La carta també advertia de les conseqüències emocionals que podia tenir la mesura: "Sentir-se exclòs d’una experiència compartida amb tota la classe pot generar tristesa, humiliació i la sensació de ser diferent o no acceptat; especialment quan no hi ha hagut cap comportament greu que justifiqui aquesta decisió", i van afegir que "cap alumne hauria de sentir que és apartat simplement perquè no encaixa del tot en allò que altres consideren 'normal'; ningú té la culpa de ser diferent, i precisament la convivència consisteix a respectar i incloure totes les persones tal com són".
Estudien recórrer a la justícia
La família denuncia que la decisió li ha provocat un "fort impacte emocional" i estudien posar el cas en mans d’un advocat. "El mal ja està fet", lamenten, i afegeixen que "ell no entén per què no va poder participar en una activitat que esperava amb tanta il·lusió". "Avui és ell, però demà pot ser un altre alumne", conlouen.
El centre nega la versió de la família
El director de l’Institut de Celrà, Francesc Granés, nega a aquest diari que el relat dels familiars sigui correcte, tot i que assegura que no pot donar detalls del cas per motius de confidencialitat i de protecció del menor.
Granés explica que, amb caràcter general, el centre dissenya a l’inici de curs les sortides amb la voluntat d’incloure-hi tot l’alumnat. Tot i això, assenyala que, «de forma excepcional», l’equip docent pot decidir que un estudiant no participi en una activitat quan així ho estableixi la normativa interna o quan hi hagi motius relacionats amb «els principis bàsics de seguretat».
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