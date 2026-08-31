La província de Girona perd 1.600 alumnes en un curs, però l’FP creix gairebé un 9%
La davallada es concentra a infantil i primària, en un context de caiguda de la natalitat, mentre l’ESO es manté estable
El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb una previsió de 133.789 alumnes als ensenyaments de règim general presencial a l’àmbit dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, 1.585 menys que els 135.374 que es preveien a l’inici del curs passat. Això suposa una davallada de l’1,2% en només un any, que es concentra especialment a les etapes d’infantil i primària. Per la seva banda, la Formació Professional continua guanyant alumnat amb força i supera els 16.000 estudiants previstos.
La reducció és especialment visible entre els més petits, en un context marcat per la caiguda de la natalitat. Aquest curs es preveuen 25.605 alumnes d’educació infantil, sumant els dos cicles, davant dels 26.472 previstos fa un any. Són 867 menys, una caiguda del 3,3%. A primària, on hi haurà 45.334 alumnes, la disminució és superior en termes absoluts: 1.571 estudiants menys que els 46.905 previstos el curs passat, també un descens del 3,3%. Entre totes dues etapes, per tant, la previsió és que hi hagi 2.438 alumnes menys.
La pèrdua d’alumnat, però, encara no es trasllada a l’ESO. El Departament d'Educació calcula 35.830 estudiants en aquesta etapa, davant dels 35.825 previstos fa un any: només cinc més. A batxillerat, en canvi, la tendència torna a ser descendent, amb 9.176 alumnes, 281 menys que els 9.457 del curs anterior, un retrocés de prop del 3%.
També baixa lleugerament l’educació especial, que passa dels 977 als 954 alumnes previstos, 23 menys. Més acusada és la reducció als Programes de Formació i Inserció (PFI), que passen de 928 a 761 estudiants, 167 menys, un 18% de descens.
El gruix, a la pública
La xarxa pública concentrarà el gruix de l’alumnat. Dels 133.789 estudiants de règim general presencial previstos als Serveis Territorials de Girona, 107.441 estudiaran en centres públics, mentre que 19.415 ho faran a la concertada i 6.932 a la privada.
D'altra banda, Educació també preveu un total de 5.211 alumnes d’ensenyaments de règim especial reglats en el conjunt de la província, entre els quals hi ha 4.347 estudiants de les escoles oficials d’idiomes. També estima 9.343 alumnes de formació d’adults. Aquestes xifres no formen part dels 133.789 alumnes de règim general presencial.
L’FP guanya més de 1.300 estudiants
La gran excepció a la davallada és la Formació Professional. Els Serveis Territorials de Girona preveuen aquest curs 16.128 alumnes d’FP, davant dels 14.810 que es calculaven a l’inici del curs passat. Són 1.318 estudiants més i un creixement del 8,9% en un any.
El creixement es produeix tant als cicles de grau mitjà com als de grau superior. Els primers passen dels 8.292 als 8.964 alumnes, 672 més i un increment del 8,1%. Als cicles de grau superior l’augment és encara més intens: dels 6.129 als 6.742 estudiants, 613 més, pràcticament un 10%. També creix l’FP bàsica, dels 266 alumnes previstos fa un any als 339 d’aquest curs.
Disset noves places d’educació especial
Entre les dades del nou curs que el Departament d'Educació ofereix desglossades per territoris hi ha la creació de places d’educació especial. De les 204 noves places previstes a tot Catalunya, 17 corresponen a Girona. En conjunt, l’ampliació equival a fins a 80 grups nous i comporta una inversió de 6,3 milions d’euros.
El Departament també crearà tres nous centres bilingües en llengua de signes catalana i llengua oral, de manera que n’hi haurà quatre a Catalunya, un a cada demarcació.
Nova escola de Vall-llobrega
Pel que fa a les infraestructures, cap dels set centres que començaran aquest setembre en un edifici nou està ubicat a les comarques gironines. Sí que hi ha una actuació gironina entre les sis grans obres que estaran en construcció durant el curs: la nova escola de Vall-llobrega. Les sis actuacions sumen una inversió de 36,8 milions d’euros.
Més professionals i més recursos a Catalunya
En el conjunt de Catalunya, el curs 2026-2027 començarà amb una previsió de 1.604.988 alumnes comptant tot el sistema educatiu i una plantilla estructural de 94.422 professionals, 1.830 més que a l’inici del curs passat. L’increment inclou 1.103 docents, 531 professionals d’atenció educativa i 196 de personal d’administració i serveis.
Un dels principals reforços serà el de l’acollida de l’alumnat nouvingut. El sistema arribarà a les 2.141 aules d’acollida, mig miler més que l'any passat, i se’n limitarà la ràtio màxima a 18 alumnes per docent. Les aules d’acollida intensiva passen de 27 a 45. El Departament, però, no ha detallat quantes d’aquestes dotacions corresponen als Serveis Territorials de Girona.
El nou curs inclourà també el desplegament de professionals sanitaris fins a cobrir la meitat dels centres catalans, el reforç de la xarxa de competència lectora, 204 noves places d’educació especial i unes noves orientacions sobre l’ús de la intel·ligència artificial als centres. Pel que fa a les condicions laborals, els docents incorporaran un nou complement de 700 euros anuals i cobraran 50 euros per nit en les sortides escolars amb pernoctació.
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