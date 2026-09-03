El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden "a zero" i ja no obriran a la tardor
L’Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura es mostra "dolguda" després que s'hagin confirmat els pitjors pronòstics i lamenta haver estat la "moneda de canvi"
Les cases de colònies confirmen el pitjor pronòstic: el boicot dels centres públics ha fet caure "com a mínim" el 70% de les reserves (la resta, corresponen sobretot a centres concertats i privats). La iniciativa 'Aturem sortides educatives', impulsada al febrer per docents de la Selva i el Maresme com a eina de pressió fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic", ja compta amb 1.348 centres adherits al manifest en el conjunt de Catalunya. Els Serveis Territorials de Girona, precisament, són els que concentren més adhesions, amb 231 centres.
Ara, a les portes de la tardor, una de les temporades més fortes de l'any (la primavera és l'altre període amb més activitat), el gerent de l’Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec), Pep Montes, assegura que "ja hem perdut la tardor": "El sector està constituït majoritàriament per petites i mitjanes empreses i, per tant, tenen una capacitat de reacció molt escassa", detalla, i afegeix que "les empreses amb més volum d'equipaments concentraran l'activitat en una, dues o tres cases i tancaran temporalment la resta perquè l'activitat sigui rendible, mentre que d'altres més petites tenen les reserves a zero i hauran d'intentar resistir assumint les despeses sense ingressos".
Impacte de 140 milions d'euros
El vicepresident de l’Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Werner Estellé, alerta que l’impacte econòmic podria superar els 140 milions d’euros en el conjunt del lleure educatiu, unes xifres "similars a les de la pandèmia".
Les cases de colònies recorden que, per a moltes instal·lacions, les estades escolars representen prop del 80% de la facturació anual. Per aquest motiu, una davallada sostinguda de reserves podria fer inviable el funcionament de moltes cases, que encara arrosseguen les conseqüències econòmiques de la covid-19.
Amb tot, Estellé tem que la pèrdua de reserves impliqui una situació "irreversible" per a moltes cases que es vegin obligades a tancar i, amb això, la "caiguda d’un model educatiu".
A nivell de contractació, el sector mou uns 3.000 treballadors vinculats a les colònies escolars, que enguany "no es necessitaran i, per tant, no es cridaran", assenyala Montes. Tot i això, vol deixar clar que "això no vol dir que tots s'hagin d'acomiadar o que es quedin sense feina perquè hi ha empreses que conservaran part de l'activitat".
De moment, no confien que les negociacions entre els sindicats i el Departament d'Educació es desencallin de forma immediata. El gerent de l'Acellec assenyala que "l'esperança que tenim és que hi hagi un acord en els pròxims mesos que permeti recuperar l'activitat a la primavera i revertir una part d'aquesta caiguda". I és que Montes lamenta que el que més els afecta és la "incertesa de no saber quan podrem recuperar l'activitat". Per la seva banda, Estellé assenyala que "el xantatge que patim els està funcionant com a eina de pressió".
"És molt injust"
Amb tot, Montes exigeix "responsabilitat" al Departament d'Educació perquè "tingui la flexibilitat de proposar mesures que satisfacin les demandes dels docents" i al personal docent, "que tinguin en compte que és molt injust ser moneda de canvi en aquest conflicte". En aquest sentit, Montes lamenta que "ens sentim dolguts" i assegura que "la sensació d'impotència és molt gran". En aquest sentit, reivindica que "som part del sistema educatiu, en certa manera som companys dels docents, i en cap cas s'està tenint en compte aquesta consideració".
Tot i que no hi ha una fotografia específica per a les comarques gironines, la província de Girona és una de les zones amb més concentració d'equipaments.
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