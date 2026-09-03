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Els sindicats anuncien una manifestació a Girona mentre Educació intenta evitar la vaga del 8 de setembre

La protesta té previst sortir des del pavelló de Fontajau a les 9.30 hores i acabar a la plaça Independència amb una "macroassemblea"

Una imatge d'una de les mobilitzacions del curs passat a Girona.

Una imatge d'una de les mobilitzacions del curs passat a Girona. / Aniol Resclosa / DDG

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Pocs minuts abans que la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, comencés la ronda de reunions amb els sindicats USTEC-STEs i CGT per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre, els sindicats, poc (o gens) optimistes sobre la possibilitat que es desencalli el conflicte, ja han començat a difondre els cartells de les mobilitzacions previstes.

La vaga, convocada per USTEC-STEs, CGT, La Intersindical, COS, CNT i la Coordinadora d’Assemblees Educatives, vol tornar a omplir els carrers de Girona sota el lema "Menys excuses, més educació".

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A la ciutat, la manifestació té previst sortir a les 9:30h des del pavelló Fontajau després d'un esmorzar popular. La protesta recorrerà la ciutat fins a arribar a la plaça de la Independència, on els convocants preveuen celebrar una "macroassemblea".

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