Els sindicats anuncien una manifestació a Girona mentre Educació intenta evitar la vaga del 8 de setembre
La protesta té previst sortir des del pavelló de Fontajau a les 9.30 hores i acabar a la plaça Independència amb una "macroassemblea"
Pocs minuts abans que la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, comencés la ronda de reunions amb els sindicats USTEC-STEs i CGT per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre, els sindicats, poc (o gens) optimistes sobre la possibilitat que es desencalli el conflicte, ja han començat a difondre els cartells de les mobilitzacions previstes.
La vaga, convocada per USTEC-STEs, CGT, La Intersindical, COS, CNT i la Coordinadora d’Assemblees Educatives, vol tornar a omplir els carrers de Girona sota el lema "Menys excuses, més educació".
A la ciutat, la manifestació té previst sortir a les 9:30h des del pavelló Fontajau després d'un esmorzar popular. La protesta recorrerà la ciutat fins a arribar a la plaça de la Independència, on els convocants preveuen celebrar una "macroassemblea".
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