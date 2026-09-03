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Més de 340 alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres hauran de marxar, però el Consell Comarcal no en pot assumir el transport a temps

Els estudiants afectats per l'esfondrament parcial de la coberta del gimnàs hauran de ser escolaritzats temporalment en altres centres i el Departament d'Educació gestionarà el transport extraordinari

Part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres es va esfondrar al juliol.

Part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres es va esfondrar al juliol. / Ajuntament de Figueres

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Figueres

Un total de 343 alumnes de l’escola Salvador Dalí de Figueres hauran de ser escolaritzats temporalment fora del centre arran de l’esfondrament parcial de la coberta del gimnàs que es va produir el passat 30 de juliol. Així ho concreta l’acord publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que estableix també que el Departament d’Educació assumirà directament el transport dels afectats perquè el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no pot posar en marxa el servei extraordinari dins del termini.

Ara, el DOGC concreta les conseqüències de cara a l’inici del curs. L’acord assenyala que l’esfondrament ha generat una “situació sobrevinguda, excepcional i d’urgència” que impossibilita temporalment desenvolupar amb normalitat l’activitat lectiva en condicions adequades de seguretat i impedeix garantir l’escolarització al mateix centre de 343 alumnes (els infants d’I3 i I4 es quedaran a l’edifici annex de l’escola, que no va quedar afectat). Per assegurar la continuïtat educativa, aquests estudiants hauran de desplaçar-se als centres que els siguin assignats.

El Consell Comarcal no pot assumir el transport

La reubicació obliga a habilitar un transport escolar extraordinari dins de Figueres. Aquesta competència està delegada als consells comarcals, però el DOGC explica que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, davant el caràcter sobrevingut de la situació i la immediatesa de l’inici del curs, ha comunicat la “impossibilitat material de tramitar i posar en funcionament el servei dins del termini disponible” i que “no es troba en disposició d’assumir” la seva gestió.

Per aquest motiu, el Govern ha decidit assumir la competència del transport escolar no obligatori en relació amb els alumnes afectats perquè sigui directament el Departament d’Educació i Formació Professional qui gestioni els desplaçaments als altres centres del municipi.

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Segons estableix l’acord, aquesta situació es mantindrà fins que els alumnes puguin retornar al Salvador Dalí, una vegada s’hagin restablert les condicions de seguretat necessàries per reprendre amb normalitat l’activitat al centre.

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