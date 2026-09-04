Educació
El Consell Comarcal afirma que el transport dels alumnes del Salvador Dalí és competència de l’Ajuntament de Figueres
Com que Figueres té més de 50.000 habitants, l'ens comarcal sosté que el Departament d’Educació no li pot delegar aquesta competència
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aclarit que no pot assumir la competència del transport dels alumnes de l’escola Salvador Dalí de Figueres, ja que la ciutat té més de 50.000 habitants. En un comunicat, l’ens comarcal recorda que, “d’acord amb l’article 26.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, els municipis amb una població superior als 50.000 habitants tenen atribuïda com a competència pròpia la prestació del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers, en l’àmbit de les seves competències municipals”.
Com que Figueres supera aquesta xifra, el Consell Comarcal sosté que el Departament d’Educació no li pot delegar aquesta competència. En aquest sentit, assenyala que, “d’acord amb l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en sessió de 2 d’abril de 2026, aquesta competència no pot ser delegada al CCAE per part del Departament d’Educació, malgrat que així es va fer constar al DOGC núm. 9744, de 3 de setembre de 2026”.
D’aquesta manera, el Consell Comarcal defensa que no li correspon assumir el transport escolar vinculat a la reubicació dels alumnes del Salvador Dalí. Tot i això, l’ens assegura que ha mantingut “una actitud de col·laboració amb el Departament i de voluntat de contribuir a la resolució de la situació”, malgrat que considera que aquesta competència no li correspon.
En aquest marc de col·laboració, el Consell Comarcal ha ofert suport tècnic al Departament d’Educació per a l’adjudicació d’ajuts extraordinaris de menjador destinats als alumnes afectats. “Tot mantenint clar que aquesta col·laboració no implica assumir una competència que legalment no li correspon”, conclou el comunicat.
Directrius de finançament
En el comunicat s’explica que, durant els primers dies d’agost, el Departament d’Educació va convocar els directors dels centres educatius de Figueres a una reunió per abordar la possible reubicació dels alumnes, sense la participació del Consell Comarcal.
Posteriorment, el 14 d’agost, el director dels Serveis Territorials d’Educació es va posar en contacte amb l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal “per sol·licitar suport tècnic en relació amb la contractació del servei de transport”. Segons el CCAE, en aquell moment no es va plantejar que l’ens assumís la competència del servei.
No va ser fins al 28 d’agost quan, segons el Consell Comarcal, “el Departament va convocar una reunió telemàtica amb el Consell i va plantejar formalment que l’ens comarcal assumís el transport dels alumnes afectats”.
Segons el comunicat, els serveis jurídics del Departament d’Educació i del Consell Comarcal “van coincidir que aquesta delegació no era jurídicament possible en el cas de Figueres”.
L’ens comarcal també es remet a les Directrius per a l’elaboració de la proposta de finançament i la gestió dels serveis delegats en matèria d’educació, que assenyalen que “per al curs 2025-2026, als municipis amb més de 50.000 habitants, no correspon al Departament la prestació del servei específic de transport escolar, atès que la mobilitat urbana, inclosa la planificació i execució del transport públic, és competència pròpia del municipi i ha de quedar garantida a través dels serveis ordinaris de transport públic”.
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Via: Empordà
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