Dos de cada tres alumnes cecs o amb discapacitat visual greu de Girona estudien en centres ordinaris
L’ONCE reclama que la inclusió arribi també al pati, al menjador i a les extraescolars
Dos de cada tres estudiants amb ceguesa o discapacitat visual greu de les comarques gironines estaran escolaritzats en centres ordinaris aquest curs 2026-2027, en el marc d'un servei educatiu específic fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i l’ONCE, que fa seguiment de les necessitats educatives i d’accessibilitat dels estudiants, ofereix mestres de suport itinerants i assessora tant els centres com les famílies.
En xifres globals, es tracta de 72 dels 112 alumnes comptabilitzats a la demarcació, segons dades facilitades per l’ONCE. Per etapes, Educació Infantil concentra 27 alumnes; seguit de Primària, amb 21; i l’ESO, amb 17. D'altra banda, quatre més estudien Batxillerat i tres estan matriculats a cicles formatius. En el conjunt de Catalunya, dimarts tornaran a les aules 1.108 estudiants amb ceguesa o discapacitat visual greu, el 99% dels quals ho faran en centres ordinaris,
A les portes de l'inici de curs, però, l’ONCE ha posat el focus en la necessitat que la inclusió no es restringeixi a l’activitat acadèmica dins de l’aula. L’entitat considera que també s’ha de garantir la participació dels alumnes amb discapacitat visual en espais com el pati, el menjador o les activitats complementàries i extraescolars, que "són essencials per a l’aprenentatge i tenen una influència decisiva en el desenvolupament de l’autonomia personal i de les competències socials", ha assenyalat el director del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona, Manel Eiximeno.
En aquest sentit, l’organització ha defensat que els centres disposin de patis accessibles i amb propostes de joc diverses que facilitin la participació dels infants amb discapacitat visual i la relació amb els companys. També ha reclamat que les sortides i les activitats complementàries es preparin tenint en compte les necessitats de l’alumnat amb discapacitat visual. Entre els recursos que planteja hi ha l’adaptació prèvia de materials i l’ús de propostes multisensorials.
Una setantena de professionals
L'ONCE compta amb equips específics d'atenció educativa formats per psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, treballadors socials, tècnics de rehabilitació o instructors de tiflotecnologia i braille —a Catalunya hi ha 76 professionals— que donen suport directe als centres escolars. La seva tasca inclou l'atenció a l'alumnat en aspectes relacionats amb la discapacitat visual o la sordceguesa, l'acompanyament a les famílies i l'assessorament al professorat mitjançant eines, recursos i estratègies que afavoreixen l'accés al currículum ordinari en igualtat d'oportunitats.
A més, els tècnics en autonomia personal de l'ONCE ensenyen als estudiants cecs a ser el màxim d'autònoms segons la seva edat i desenvolupament, realitzant accions com tallar els aliments, servir-se aigua o mantenir hàbits d'higiene personal. També formen als professionals que treballen en aquests entorns perquè puguin reforçar aquestes habilitats en el dia a dia.
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