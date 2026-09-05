Educació instal·la ventiladors a 27 centres educatius gironins per pal·liar els efectes de la calor
La primera fase del programa ha suposat una inversió d’uns 666.000 euros a les comarques gironines
El Departament d’Educació i Formació Professional ha instal·lat aquest estiu ventiladors en 27 centres educatius de les comarques gironines per millorar el confort tèrmic davant els episodis d’altes temperatures. Les actuacions, executades durant les vacances escolars, corresponen a la primera fase del programa i han suposat una inversió d’uns 666.000 euros a la demarcació de Girona, segons dades facilitades pel Departament d'Educació.
Els 27 centres no constitueixen, per tant, el desplegament definitiu del programa a les comarques gironines. Educació preveu continuar instal·lant ventiladors en noves fases fins a completar el pla, que té una dotació global d’uns 20 milions d’euros. La Generalitat ha situat l’abast del programa en prop de 500 centres de titularitat del Govern arreu de Catalunya.
La mesura forma part de les actuacions que Educació està desplegant per adaptar els edificis a unes temperatures cada vegada més extremes. El Pla d’adequació al canvi climàtic del Departament combina actuacions als edificis amb mesures per generar ombra, incorporar vegetació o facilitar la disponibilitat d’aigua. El document també preveu climatitzar progressivament espais comuns i polivalents, com menjadors, biblioteques o aules d’ús compartit.
El mateix pla d’Educació assenyala que els ventiladors mouen l’aire però no el refreden i que la circulació d’aire afavoreix l’evaporació de la calor corporal i redueix la sensació tèrmica.
En paral·lel a aquesta actuació més immediata, la Generalitat ha incorporat 100 milions d’euros addicionals al Pla Clima per intervenir en 100 centres nous durant els cursos 2026-2027 i 2027-2028. Aquesta línia busca avançar en solucions més estructurals per adaptar els equipaments educatius a l’augment de les temperatures.
Els nous ventiladors arriben a les portes d’un nou curs que començarà el 8 de setembre per a infantil, primària, ESO, instituts escola, batxillerat i formació professional bàsica. La formació professional de grau mitjà i superior començarà el 14 de setembre.
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