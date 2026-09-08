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Educació xifra en un 12,6% el seguiment de la vaga amb el 86,8% dels centres comunicats

El seguiment més alt es registra al servei territorial del Barcelonès i al Consorci d'Educació de Barcelona

Imatges de la vaga de docents el 6 de setembre de 2026 a Girona

Imatges de la vaga de docents el 6 de setembre de 2026 a Girona / Marc Martí

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ACN

ACN

Barcelona

El Departament d’Educació ha xifrat en un 12,65% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. És la tercera dada de la jornada, de les 17 hores, amb el 86,80% dels centres comunicats. USTEC parla d'un seguiment del 30%. També estan cridats a vaga treballadors de centres d’altres titularitats, personal de neteja, cuina i monitoratge, però el departament no té dades sobre seguiment en aquests casos. Per serveis territorials, i amb dades de les 17 hores, els que tenen un seguiment més elevat són el Barcelonès, amb un 16,29% amb el 77,66% dels centres comunicats i el Consorci d'Educació de Barcelona, amb un seguiment del 15,87% amb el 82,70% dels centres.

Al Maresme-Vallès Oriental el seguiment és del 15,33% amb el 93,07%% dels centres comunicats; al Vallès Occidental del 14,78% amb informació del 81,37% dels centres; al Baix Llobregat del 13,39% amb el 88,45% dels centres; i al Penedès el seguiment és del 12,79% amb el 85,71% dels centres.

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A Girona el seguiment era del 9,88% amb informació del 92,67% de centres i a la Catalunya Central del 9,68% amb dades del 82,19% dels centres. A Tarragona han secundat la vaga el 8,62% dels convocats amb el 89,96% dels centres comunicats mentre que a Lleida han fet vaga el 6,91% amb dades del 86,69% d'escoles i instituts. En últim lloc, hi ha l'Alt Pirineu i Aran, amb un seguiment del 5,86%, amb informació del 92,06% dels centres.

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