Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
Arrenca el curs a Girona amb més 350 alumnes que s'incorporen a la pública per la privatització dels dos centres vinculats a l'Opus Dei
Mentre a pocs metres la manifestació començava a escalfar motors, l'escola Àgora de Girona aixecava el teló del nou curs amb absoluta normalitat (i és que tant mestres com alumnes havien vingut "tots"). El personal docent, que tampoc s'havia volgut (ni pogut) oblidar de les reivindicacions, havia decidit, encara que només fos per la màgia del primer dia de curs, canviar els carrers per anar a treballar vestits amb la samarreta groga per responsabilitat. "El primer dia és molt important per als alumnes i, tot i que estem d'acord amb les reivindicacions dels docents que fan vaga, creiem que els infants tenen dret a començar el curs amb normalitat perquè el primer dia és el primer dia, els fa molta il·lusió retrobar-se amb els companys i amb els mestres", assenyala la directora del centre, Beth Riera, que recorda que "la lluita és sempre, sigui estiu, hivern, primavera o tardor".
Aquest curs, però, el centre —fins ara d'una sola línia— ha obert un nou grup a 5è de primària per absorbir l'alumnat que ha sortit del Bell-lloc i Les Alzines arran de la privatització. De moment n'han arribat una vintena (el gruix se centra a 5è però també n'hi ha repartits en altres cursos), però preveuen que encara n'arribin més: "Encara s'estan recol·locant alumnes", assegura Riera, que confia que "per Fires la situació s'hagi estabilitzat". I és que alguns estudiants, explica, "han demanat una escola on no hi havia places disponibles o han començat en un centre que els queda molt lluny de casa", aspectes que ara "s'hauran d'acabar d'ajustar". Ahir, sense anar més lluny, van formalitzar la matrícula de dos alumnes. Un tetris al qual també se suma l'alumnat amb matrícula viva que anirà arribant al llarg del curs i que, en el seu cas, sol ser d'entre "20 i 25 alumnes".
L'obertura de la nova línia, però, no els ha suposat cap gran maldecap: "Històricament, havíem estat una escola de dues línies i d'espai per ubicar la nova aula, per sort, en teníem", assegura Riera, que afegeix que "només hem hagut de reajustar alguns espais".
"Ens han obligat a marxar"
Tot i que la majoria de famílies vivien la tornada a les aules amb la il·lusió dels grans dies (en part, val a dir, per les dificultats de conciliació després d'11 setmanes sense classes), d'altres s'ho miraven amb resignació. En concret, les famílies arribades de Les Alzines i el Bell-lloc. Dues mares amb filles escolaritzades el curs passat a Les Alzines, que prefereixen mantenir l'anonimat, lamentaven que "ens han obligat a marxar perquè, tot i que vam sol·licitar una beca i vam dir que podríem pagar fins a 400 euros al mes, ens la van rebutjar perquè les han donat a qui han volgut". Ara, vivien l'inici de la nova etapa amb cert escepticisme: "És un canvi molt extrem, allà tenien llibres de text i aquí només han hagut de portar un estoig perquè treballen per projectes; a més, estaven acostumades a anar només amb nenes des d'I3 i ara és un xoc que els barregin amb nens". També lamenten que el centre els queda "molt lluny de casa": "He hagut de venir en taxi perquè l'autobús em deixa molt lluny", assenyala una de les mares amb un nadó al cotxet, que lamenta que "no sé com m'ho faré, sobretot a l'hivern o els dies que plogui".
El curs escolar ha arrancat a la ciutat de Girona amb més de 350 alumnes que s'han incorporat a la pública per la privatització del Bell-lloc i Les Alzines.
Recursos extra
Amb l'arribada de nous alumnes, la directora agraeix els recursos extra que els ha enviat el Departament d'Educació per fer front a l'increment d'estudiants que han arribat dels dos centres vinculats a l'Opus Dei: "Vam demanar més recursos al Departament i ens han donat mitja dotació extra, a banda de la mestra titular, per acompanyar els alumnes amb necessitats educatives, a banda de més dotació de material".
A l'espera del traspàs
Tot i que l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) els ha posat al dia dels alumnes que tenien diagnosticats amb necessitats educatives especials que han arribat a l'escola procedents del Bell-lloc i Les Alzines, Riera lamenta que "no tenim cap traspàs de si la resta amb matrícula ordinària tenen necessitats especials o no, més enllà del que bonament ha pogut detectar l'Oficina Municipal d'Escolarització". En els pròxims dies la direcció començarà una ronda d'entrevistes amb les famílies per intentar desxifrar-ho. D'altra banda, assenyala que "la setmana vinent ens posarem en contacte amb el Bell-lloc i Les Alzines per si ens poden fer algun tipus de traspàs, també a nivell acadèmic". Tot i això, Riera assegura que "hem d'anar a poc a poc i tenir paciència".
La il·lusió de retrobar-se amb companys i mestres
Però si aquest matí hi havia una imatge que explicava la tornada a les aules, aquesta era la de les abraçades. Hilish Núñez, que avui ha començat 6è de primària, assegura que tenia moltes ganes de tornar perquè "les classes són molt divertides" i celebra que aquest curs tornarà a tenir la mateixa mestra. L’últim curs abans de fer el salt a l’institut, reconeix, "imposa", però el primer repte és més quotidià: tornar a aixecar-se aviat i acostumar-se a anar a dormir d’hora. Tant ella com la seva mare admetien que "l’estiu s’ha fet llarg": "És molt difícil conciliar, tu has de treballar però també vols poder gaudir de la teva filla perquè durant el curs els dies passen massa ràpid".
Per a d'altres, avui tot era nou. Melvin Pech i la seva família van arribar de Mèxic al juliol per motius laborals —ell és investigador a la Universitat de Girona— i avui les seves dues filles estrenaven escola: una començava I3 i l'altra 5è de primària. "Estic nerviosa", confessava Bárbara Amanda Pech a les portes de l'escola, que encara no coneixia els seus nous companys però, quan es publiqui aquesta notícia, ja ho haurà fet. De fet, tenia la motxilla preparada des de la setmana passada perquè, tot i els nervis, les ganes de descobrir l'escola i de fer nous amics podien més.
La tornada a les aules, però, també requereix un petit període d'adaptació per als pares. Gisele Ávila, mare de dos alumnes d’I4 i I5, reconeixia que "han estat massa vacances" i que els seus fills tenien "moltes ganes de retrobar els companys i les mestres". A ella, en canvi, li tocarà acostumar-se a tenir-los menys hores a casa: "Són l’alegria de casa i els trobaré a faltar". En el seu cas, han rebut una beca de menjador i una altra pel material escolar, que els ha ajudat a rebaixar la factura de la tornada a l'escola.
Els pingüins, esgotats
La tornada a les aules ha estat marcada, com ja era d'esperar, per la calor: "Hem obert les finestres a les vuit del matí però és horrorós, estem a 30 graus a l'interior de les aules", lamenta Riera. I és que tot i que disposen de ventiladors (el Departament d'Educació encara no els n'ha enviat cap), han intentat comprar pingüins (aparells d'aire condicionat portàtils) amb l'ajuda de l'AFA, però lamenten que "estan esgotats des del juliol i és impossible aconseguir-ne". Tot i això, reclama "solucions" al Departament d'Educació perquè "això no s'arregla amb pinguins".
A més, fa temps que reclamen a l'Ajuntament de Girona arbres al pati per poder generar espais d'ombra, però lamenten que "sempre ens donen llargues". També estan a l'espera que els assignin més hores de vetlladora, perquè "encara no estan totes cobertes".
Nou musical
Al pati de l’escola, la benvinguda al nou curs s'ha convertit en una autèntica festa. No hi han faltat la música, els globus ni algun espontani "ui, que grans esteu!" mentre alumnes, mestres i famílies (aquí tampoc han faltat les abraçades) s'han retrobat després de les vacances. Curs per curs, han anat passant per un photocall per fer la primera fotografia de la nova classe.
Tot, vestit amb la temàtica del musical que cada any prepara l’escola i que els alumnes representen al Teatre Municipal de Girona. Aquest curs, l’obra escollida és 'Charlie i la fàbrica de xocolata', que s’estrenarà el 3 de febrer i que ha estat el fil conductor per donar la benvinguda als alumnes.
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