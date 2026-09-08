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Els docents mantenen el pols amb el Govern en una nova jornada de vaga: “Lluitant també estem educant”

Al voltant d’uns 600 manifestants omplen els carrers de Girona per reivindicar una “educació pública digna”

La vaga de docents a Girona, aquest dimarts al matí.

La vaga de docents a Girona, aquest dimarts al matí. / Claudia Reyner

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Claudia Reyner Ruiz

Claudia Reyner Ruiz

Girona

Aquest dimarts 8 de setembre les classes no han començat amb normalitat. A les 8:30 h alguns docents gironins es reunien a Fontajau per protestar pel que consideren una “resolució insuficient” als problemes que fa mesos que demanen que se solucionin. El personal educatiu reclama el “blindatge de l’educació pública” amb infraestructures dignes i adaptades les altes temperatures, l’augment del finançament educatiu fins al 6% del PIB, l’ús del català com a llengua vehicular, la dignificació del 0-3, el compliment de les millores compromeses i més professionals i menys ràtios.

Amb crits com: “Lluitant també estem educant” o “Més recursos per la inclusió”, la manifestació ha avançat pels carrers de Girona, des del pavelló de Fontajau fins a plaça Independència, passant per carrers com Passeig d’Olot o Carretera Barcelona.

Es calcula que hi han assistit uns 600 manifestants.

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