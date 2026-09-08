Els docents mantenen el pols amb el Govern en una nova jornada de vaga: “Lluitant també estem educant”
Al voltant d’uns 600 manifestants omplen els carrers de Girona per reivindicar una “educació pública digna”
Aquest dimarts 8 de setembre les classes no han començat amb normalitat. A les 8:30 h alguns docents gironins es reunien a Fontajau per protestar pel que consideren una “resolució insuficient” als problemes que fa mesos que demanen que se solucionin. El personal educatiu reclama el “blindatge de l’educació pública” amb infraestructures dignes i adaptades les altes temperatures, l’augment del finançament educatiu fins al 6% del PIB, l’ús del català com a llengua vehicular, la dignificació del 0-3, el compliment de les millores compromeses i més professionals i menys ràtios.
Amb crits com: “Lluitant també estem educant” o “Més recursos per la inclusió”, la manifestació ha avançat pels carrers de Girona, des del pavelló de Fontajau fins a plaça Independència, passant per carrers com Passeig d’Olot o Carretera Barcelona.
Es calcula que hi han assistit uns 600 manifestants.
Estem treballant per actualitzar la informació
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat
- Necrològiques del 7 de setembre de 2026
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
- El misteri del nínxol 76 de Roses: què va passar amb Julie Duée?
- Els docents desafien Educació: «És un avís»