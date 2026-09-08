La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
El centre preveu aixecar nous edificis si manté els 2.000 estudiants actuals i encara no fixa data per començar el trasllat a Can Gibert
Els col·legis Bell-lloc i Les Alzines de Girona, fins al curs passat concertats, enceten avui una nova era després de fusionar-se en un nou centre de titularitat privada que, tot i que aquest curs conserva els alumnes als respectius edificis, el 2030 vol concentrar el gruix de l'alumnat a les instal·lacions del Bell-lloc, al barri de Can Gibert del Pla, mentre que a la Creu de Palau (fins ara seu de Les Alzines) es mantindrà l’etapa d’Infantil i es recuperaran els estudis de Formació Professional.
Un gir de guió que va arribar per "mantenir la viabilitat del projecte" i el model d'escola diferenciada (segregada per sexes) després d'un intent de ser mixtes en l'etapa d'ESO per conservar el concert educatiu. Ara, els dos centres vinculats a l'Opus Dei han passat a convertir-se en un de sol sota la marca, temporal, de Les Alzines Bell-lloc.
El curs passat, els equips directius es van centrar en la fusió administrativa i de criteris, unificant objectius pedagògics (com el desplegament del programa de Batxillerat Internacional a Infantil, Primària i Secundària), de formació del professorat, així com també calendaris i maneres de fer.
Ara, el fins ara director del Bell-lloc, Ramon Homs (que serà codirector del nou projecte juntament amb la directora de Les Alzines Esther Latre), assenyala que els esforços se centraran en la "consolidació de la proposta pedagògica". L'adequació dels espais per acollir nois i noies a les instal·lacions del Bell-lloc mantenint alhora el model diferenciat, de moment, "encara no està sobre la taula".
Tot i això, Homs avança que "entre els dos equipaments freguem els 2.000 alumnes, amb uns 250 estudiants nous que s'han sumat al projecte aquest curs i, si seguim amb aquest volum d'alumnat, haurem d'aixecar nous edificis".
De moment, encara no fixen cap data per començar amb el trasllat d'alumnes. "Començarem quan les instal·lacions estiguin preparades", assegura Homs, que subratlla que "no començarem portant un sol curs de Les Alzines, sinó més d'un". Amb tot, assenyala que "en les reunions de pares hem pogut constatar que les famílies estan tranquil·les perquè creuen en el projecte".
Els uniformes, de moment, encara segueixen sent els mateixos que el curs passat, a l'espera que la direcció faci arribar "properament" una proposta a les famílies per unificar-los, que entrarà en vigor a partir del curs vinent.
Més d'un centenar de beques
Amb tot, Homs lamenta que la sortida de més de 350 alumnes és "el que més ens ha dolgut": "Ens hauria agradat que tots els alumnes poguessin continuar amb nosaltres però el nombre de beques que podíem oferir era limitat", sosté. Tot i això, el centre assegura que ha donat prop d'un centenar de beques a alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu i socioeconòmiques.
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