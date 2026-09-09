AIXEQUEM EL CAP
Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
Un passeig per la natura que acaba en una visita històrica de l’època romana
Elena Pérez Heredia
Molt a prop de Girona, a la muntanya Sants Metges de Sant Julià de Ramis.
Els romans van arribar el 218 aC a Catalunya, després de la Segona Guerra Púnica, es van establir en diferents localitzacions com Empúries, Barcelona, Tarragona, Sant Julià de Ramis… Van imposar una nova cultura, un nou ordre polític i econòmic, noves tradicions i una nova llengua, el llatí. Van construir carreteres, ciutats, aqüeductes, fortificacions i elements culturals com el teatre, l’amfiteatre i el circ. L’agricultura, el comerç i l’artesania es van desenvolupar molt.
El Castellum Fractum és una fortalesa de l’època tardoromana situada a la Muntanya dels Sants Metges, al poble de Sant Julià de Ramis a 10 minuts de Girona. La fortificació estava construïda en una zona estratègica que els permetia tenir un control visual del pas entre l’Empordà i la plana de Girona, sobre la Via Augusta, la principal via de comunicació de l’Imperi Romà. Aquest control era fonamental tant per a la defensa militar com per a la vigilància del trànsit de persones i mercaderies.
La fortalesa va ser construïda entre mitjans del segle IV i inicis del segle V dC, en un moment d’inestabilitat política i militar de l’Imperi romà, i es va edificar sobre un antic poblat ibèric.
La fortificació és una construcció simètrica organitzada al voltant d’un pati central, amb diverses estances que feien funcions militars (allotjament de soldats, magatzems, vigilància). Més concretament l’edifici està format per una gran sala rectangular que té una línia de pilars centrals. En els laterals s’obren diverses habitacions que comuniquen directament amb aquest espai central. Actualment en trobem les ruïnes d’aquesta fortificació.
Podeu trobar més informació a la pàgina web de cultura del poble de Sant Julià de Ramis, on donen informació sobre les excavacions.
https://cultura.santjuliaderamis.cat/ca/espais/l/1006-castellum-fractum.html
Si els més petits esteu interessats en saber més podeu llegir una revista feta especialment per vosaltres que segur que us encanta, el Petit Sàpiens puja a la màquina del temps, Legionaris Romans, el número 49 publicat el novembre del 2021. En aquest número s’explica la història de l’antiga Roma i de totes les guerres que va lliurar per aconseguir el domini de totes les terres del voltant del Mediterrani.
https://www.petitsapiens.cat/revista/legionaris-romans_205126_102.html
Altres números del Petit Sàpiens que us poden interessar perquè també parlen sobre els romans:
Número 62 publicat el desembre de 2022, Tàrraco una capital imperial, on s’explica l’actual Tarragona en època romana.
https://www.petitsapiens.cat/revista/tarraco-capital-imperial_206006_102.html
Si, tot i això, us quedeu amb ganes d’aprendre més sobre els romans i voleu veure peces històriques podeu fer una visita al Museu d’Arqueologia de Catalunya, on podreu trobar una secció enorme sobre els romans on us presentaran històries de vida de ciutadans romans, més de 250 peces històriques i projeccions. Un munt de recursos que ens apropen a l'autèntica vida dels romans.
https://www.mac.cat/ca/Exposicions-i-activitats-Portada/Llistat-Exposicions/imperivm--histo ries-romanes
Si voleu experimentar un dia de vida romana hi ha molts pobles que organitzen fires i mercats romans al llarg de l’any, algunes opcions són Premià de Mar, Barcelona, el Triumvirat Mediterrani, el museu d’Arqueologia d’Empúries també ofereixen una visita teatralitzada a la ciutat romana d’Emporiae entre altres.
Elena Pérez Heredia, alumna de 4t de Doble Titulació dels grau de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona.
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