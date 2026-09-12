Falten docents de religió en més d’una desena de centres gironins
Les places afecten equipaments de Maçanet, Blanes, Lloret, Figueres, Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies
El curs 2026-2027 ja està en marxa, però onze centres públics de les comarques gironines encara tenen hores de religió pendents de cobrir. Segons les últimes dades dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, datades del 10 de setembre, hi ha un total de set substitucions pendents, que equivalen a 6,5 jornades completes.
A Primària hi ha tres substitucions que afecten sis escoles. Una correspon a mitja jornada a l’Anicet de Pagès i de Puig de Figueres. Una altra es reparteix entre les escoles Napoleó Soliva de Blanes i Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar, amb mitja jornada a cada centre. La tercera suma una jornada distribuïda entre Les Arrels de Maçanet de la Selva, Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu i Doctor Arruga d’Arbúcies.
Per la seva banda, a Secundària hi ha quatre substitucions més que afecten cinc instituts. A Blanes queda pendent de cobrir una jornada sencera a l’institut Sa Palomera i una altra repartida entre S’Agulla i Serrallarga. A Lloret de Mar, el Departament d’Educació i Formació Professional busca professorat per cobrir una jornada completa al Rocagrossa i una altra al Ramon Coll i Rodés. Les substitucions pendents es concentren sobretot a la Selva, on hi ha deu dels onze centres afectats. Totes les places que continuen pendents són substitucions temporals i no vacants estructurals.
La dificultat per trobar professorat no és nova. El Bisbat de Girona ja va advertir el març passat que als centres públics continuaven existint vacants per cobrir, "especialment a Secundària", i va animar estudiants i titulats universitaris a obtenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA). Es tracta de l’acreditació que capacita acadèmicament per impartir religió catòlica i que expedeix la Conferència Episcopal Espanyola. A Girona, la formació per obtenir-la es pot cursar a l’Institut Superior de Ciències Religioses. A més, des del 2025 el Bisbat i la Universitat de Girona (UdG) tenen un conveni perquè els alumnes dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Primària puguin cursar els 24 crèdits necessaris per obtenir la DECA.
El curs passat, el Bisbat de Girona va comptabilitzar 164 mestres i professors de religió en actiu als centres públics de la diòcesi i 8.760 alumnes matriculats. Primària concentra de llarg el gruix de l’alumnat, amb 5.694 estudiants, seguida de l’ESO, amb 2.781. A Infantil n’hi havia 241 i a Batxillerat la xifra queia fins a només 44 alumnes.
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