Educació
Alumnes es queden sense transport escolar per "haver triat la concertada"
La direcció de l’escola Cor de Maria i les famílies denuncien que no poden pujar als autocars des dels municipis de l’entorn de la Bisbal d'Empordà tot i haver-hi places lliures
Cinc alumnes d’ESO de l’escola Cor de Maria de la Bisbal d’Empordà, que resideixen en municipis propers com Corçà, Casavells o Sant Sadurní de l’Heura, no han pogut seguir fent ús del servei de transport escolar per arribar al centre educatiu des que va començar el curs. La direcció del centre i les famílies denuncien que el Departament d’Educació i el Consell Comarcal del Baix Empordà —qui gestiona el servei— han "discriminat els alumnes per haver triar una escola concertada" i asseguren que els estudiants han quedat fora dels autocars "malgrat haver-hi places lliures".
El director del Cor de Maria, Pau Maré, explica que "a l’abril el Consell Comarcal del Baix Empordà em va notificar que els alumnes d’ESO que venien de municipis del voltant de la Bisbal ja no tindrien el servei de menjador ni de transport gratuït aquest curs, i que haurien de pagar-ne el cost". A partir d’aquí, la direcció va mantenir "diverses" reunions amb el Consell Comarcal i els Serveis Territorials d’Educació a Girona, però "no vam aconseguir res", recorda Maré.
A finals de juliol van rebre una nova comunicació del Consell Comarcal, amb un llistat dels alumnes que finalment haurien de pagar el servei i els que no. "Ens van dir que només podien fer ús del servei de transport escolar de forma gratuïta els alumnes dels cursos que, si anessin a l’institut públic, farien superar la ràtio i que, per tant, ja anava bé que anessin a l’escola concertada", assenyala Maré. Una situació que provoca que els estudiants de 2n i 3r d’ESO de l’escola Cor de Maria puguin fer ús del transport escolar de forma gratuïta, mentre que als de 1r i 4t d’ESO "no els deixen ni pujar a l’autocar".
Problemes de conciliació
Una negativa que ha obligat a les famílies a haver-los de portar i recollir cada dia en vehicle privat, en uns horaris que els han provocat "greus problemes de conciliació". El portaveu de les famílies afectades explica que han hagut de "demanar canvis de torns, arribar més tard a la feina o sortir abans, perquè, a les tres de la tarda, tots els pares estem treballant".
Aquest gir de guió ha provocat situacions "tant incongruents com injustes", com que "un germà de 3r d’ESO pugui pujar a l’autocar i l’altre, que fa 4t d’ESO, s’hagi de quedar fora i l’hagin de portar els pares a l’escola", explica el director del centre educatiu, que també apunta a "una alumna de 2n d’ESO que el curs passat estudiava a l’institut públic i que ara, per haver canviat al concertat, li han dit que no pot pujar quan tots els seus companys de classe pugen".
"Discriminació flagrant"
Amb tot, Maré denuncia una "discriminació flagrant per triar l’escola concertada" i un "maltractament institucional cap a algunes famílies". En aquest sentit, recorda que "formen part del sistema educatiu català, igual que tots els altres alumnes que sí que poden fer ús del servei de transport escolar". I és que afegeix que "no es tracta de pagar o de no pagar, ja paguem i farem la guerra més endavant per la injustícia d’haver de pagar; es tracta de tenir dret a pujar a l’autocar per anar a l’escola". Amb tot, lamenta que "tracten els alumnes com si fossin d’ensenyaments postobligatoris i estan fent educació obligatòria".
El Consell Comarcal del Baix Empordà especifica que en el cas de l’alumnat de centres privats concertats, d’estudis postobligatoris o que trenca el mapa escolar, "pot utilitzar el transport escolar sempre que hi hagi places lliures a les rutes establertes per a l’alumnat d’educació obligatòria". Davant d’això, Maré insisteix que "hi ha places lliures als busos".
Per això, reclamen a l’administració que revisi la situació. "No demanem cap privilegi, demanem igualtat de tracte i d’oportunitats", reclamen les famílies, que també han presentat una queixa al Síndic de Greuges. Ara, estan a l’espera que l’última setmana de setembre el Consell Comarcal els comuniqui si finalment poden ser admesos.
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