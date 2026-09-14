Més de 15.700 alumnes d’FP tornen a les aules gironines
Els cicles de grau mitjà i superior guanyen 1.285 estudiants en un any
Més de 15.700 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior han tornat avui a les aules en el conjunt de les comarques gironines. Ho han fet una setmana després que, el 8 de setembre, comencessin el curs els estudiants d’infantil, primària, ESO, batxillerat i FP bàsica.
Segons les previsions del Departament d’Educació per als Serveis Territorials de Girona, aquest curs hi haurà 8.964 alumnes de grau mitjà i 6.742 de grau superior. En total, es tracta de 1.285 més que a l’inici del curs passat, quan se’n preveien 14.421.
Aquest dilluns també han començat les classes els alumnes dels Programes de Formació i Inserció (PFI), els Itineraris Formatius Específics (IFE), els cursos preparatoris d’accés als cicles i els cursos d’especialització d’FP.
La Formació Professional manté així la tendència a l’alça en un curs marcat per la pèrdua d’alumnat en altres etapes. Entre l'FP bàsica i els cicles de grau mitjà i superior, Educació preveu 16.128 estudiants d’FP a l’àmbit dels Serveis Territorials de Girona, davant dels 14.810 del curs passat, 1.318 més i un increment del 8,9%. Els graus mitjans creixen un 8,1% i els superiors, pràcticament un 10%.
Més matrícules resoltes abans de començar
Una de les principals diferències respecte l’any passat és que els centres han arribat a l’inici de les classes amb el procés d’assignació molt més avançat. El representant de la Junta Territorial de Directors de Secundària de Girona i director de l’institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, destaca que "el gruix d'alumnes ja estan assignats" i celebra que "s’han pogut resoldre més matrícules durant les primeres fases". Pino recorda que el curs passat encara hi havia alumnes que s’incorporaven als cicles durant el mes d’octubre.
El Departament va fer dues tandes d’assignació al juliol i, un cop completades, va introduir com a novetat propostes alternatives per als alumnes que encara no havien obtingut plaça, tenint en compte les seves preferències i la zona de residència. Se’n van fer més de 5.300.
Abans de l’agost, Educació ja havia assignat 86.551 alumnes als primers cursos de grau mitjà i superior a Catalunya, 5.072 més que l’any anterior. Més de dos terços van obtenir la primera opció sol·licitada.
Novetats en l'oferta
El curs també incorpora novetats en l’oferta. L’institut Cendrassos de Figueres estrena el grau mitjà de Gestió Administrativa amb perfil professional d’Àmbit Jurídic i el grau superior d’Administració i Finances amb perfil professional de Gestor d’Assegurances. Per la seva banda, L’institut Montgrí de Torroella de Montgrí incorpora el grau superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, mentre que l’Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners suma el grau mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. En l’àmbit privat, Qstura de Salt incorpora els cicles de Confecció i Moda, de grau mitjà, i Patronatge i Moda, de grau superior. També hi ha un canvi d’ubicació en l’oferta pública: el grau mitjà d’Olis d’Oliva i Vins, que el curs passat s’impartia a l’institut de Llançà, figura enguany a l’institut Olivar Gran de Figueres.
Repesca de les últimes vacants
Ara queda la repesca de les últimes vacants. En aquesta fase, el Departament utilitza un gestor de cues virtual i els aspirants són atesos segons l’ordre en què s’hi han inscrit, no segons la nota. En aquest sentit, Pino considera que el sistema és "objectiu, però no tan meritocràtic" perquè "un aspirant amb una nota superior pot quedar per darrere d’un altre que s’hagi inscrit abans". Una situació que, explica, ha "sorprès" alguns alumnes.
Pel que fa al professorat, assenyala que encara pot quedar alguna substitució pendent de cobrir, però ja no vacants com les que havien complicat altres inicis de curs.
Rècord de matriculació
La Formació Professional ha començat el nou curs amb rècord d'alumnes matriculats per segon any consecutiu. En concret, el curs ha començat amb 76.574 alumnes de grau mitjà i grau superior, uns 5.400 més en comparació amb els 71.242 que va haver-hi el curs passat. Si es compara amb fa dos anys, l'increment ha sigut de prop de 15.000 estudiants (61.573). La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assenyalat que aquestes xifres demostren que la formació professional "viu un dels seus millors moments a Catalunya" i que és una opció "de prestigi" que encara "no ha tocat sostre". Del total de matriculats, uns 43.396 corresponen a cicles de grau mitjà i uns 33.178 a cicles de grau superior.
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