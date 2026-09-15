Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cal GrasStefi BatlleMüsLa VoltaOcupa carrer CarmeCalvície
instagramlinkedin

Girona lidera les PAU de setembre amb el percentatge més alt d’aprovats de Catalunya

Un total de 463 dels 637 estudiants presentats a la demarcació superen les proves, amb una taxa del 72,68%

Estudiants examinant-se de les PAU de setembre a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Girona.

Estudiants examinant-se de les PAU de setembre a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Girona. / Aniol Resclosa / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Girona ha registrat el percentatge més alt d’aprovats de Catalunya en la convocatòria extraordinària de les PAU de setembre. Un 72,68% dels estudiants que es van presentar a les proves en el conjunt de la demarcació —que es van celebrar els dies 2, 3 i 4 de setembrehan superat els exàmens, segons les dades publicades avui pel Departament de Recerca i Universitats.

En concret, dels 637 estudiants que es van examinar a Girona, 463 han aprovat. El percentatge gironí se situa gairebé dos punts per sobre de la mitjana catalana, que ha estat del 70,89%, i supera els registres de Barcelona, Tarragona i Lleida. A Barcelona han aprovat un 70,83% dels 5.825 inscrits; a Tarragona, un 70,43% dels 832 estudiants que es van presentar a les proves, i a Lleida, un 70% dels 480. Girona, amb el 72,68%, encapçala així els resultats de les quatre demarcacions. Al conjunt de Catalunya, es van presentar a les proves 7.774 estudiants, 5.511 dels quals van superar les proves.

Nota mitjana de 5,482

La nota mitjana de les PAU ha estat de 5,482, mentre que la nota mitjana d’accés s’ha situat en 6,228. Aquesta darrera qualificació es calcula ponderant en un 60% l’expedient acadèmic de batxillerat i en un 40% la nota obtinguda a la fase d’accés de les PAU.

Pel que fa als estudiants que només s’han examinat de la fase d’accés, al conjunt de Catalunya s’hi han presentat 3.166 alumnes i 2.303 l’han aprovada, un 72,74%. Uns altres 4.608 estudiants s’han examinat únicament de la fase d’admissió, que permet apujar nota per optar a determinats estudis universitaris. En aquest cas, un 69,62% ha aprovat almenys una de les matèries.

Entre els alumnes procedents de batxillerat, el percentatge d’aprovats en aquesta fase ha estat del 76,39%, mentre que entre els estudiants de cicles formatius de grau superior s’ha situat en el 43,97%.

Girona ja va destacar en la convocatòria del juny

Els resultats de setembre arriben després que Girona també destaqués en la convocatòria ordinària de les PAU celebrada al juny. En aquella ocasió, 3.253 estudiants gironins van superar la fase d’accés i la demarcació va registrar una nota mitjana de PAU de 6,428, la més alta de Catalunya. La nota mitjana d’accés dels aprovats es va situar en 7,099.

Notícies relacionades

El percentatge d’aprovats del juny, però, va ser superior al de la convocatòria extraordinària. Al conjunt de Catalunya, un 95,68% dels estudiants presentats a la fase d’accés van superar les proves.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents