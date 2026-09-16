AIXEQUEM EL CAP
Sabies que els colors de les cases de l'Onyar no són casualitat?
Passeja pel centre de Girona fins a arribar al riu Onyar. Travessa el Pont de Pedra i para’t un moment a mirar cap al riu: si veus una filera de façanes de colors enganxades a la riba (i, si tens sort, el seu reflex a l’aigua), ja has trobat el lloc!
Queralt Rafart Colomer
Cases de l’Onyar (Barri Vell), Girona — tram visible des del Pont de Pedra i ponts propers (zona del riu Onyar).
Avui les Cases de l’Onyar són una de les imatges més reconeixibles de Girona. Però abans dels anys vuitanta, el tram del riu i els edificis que hi donen, estaven força degradats: hi havia problemes de salubritat i moltes mancances d’habitabilitat i conservació.
El canvi important arriba el 1983, quan l’Ajuntament aprova el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Barri Vell, que incloïa rehabilitar les cases de l’Onyar. L’objectiu no només era millorar la imatge urbana, sinó corregir dèficits estructurals i condicions inadequades d’higiene i confort per tal de recuperar un conjunt d’edificis molt important del centre històric de la ciutat.
Un cop la rehabilitació ja estava en marxa, es va decidir també l’aspecte exterior dels edificis, és a dir, les façanes. I aquí hi ha la dada rellevant: els colors no es van escollir de manera arbitrària. Segons diverses fonts, els artistes Enric Ansesa i Jaume Faixó van fer un estudi dels colors que encara es conservaven a les façanes del riu i del Barri Vell, i a partir d’això van elaborar una carta cromàtica pròpia. Per això, hi dominen els tons de terres naturals (ocres, sienes i mangres), que donen unitat visual al conjunt. Sobre el nombre exacte, hi ha fonts que parlen d’uns 32 colors i d’altres que indiquen que la paleta final conté 39 tons.
Si voleu saber-ne més de les cases de l’Onyar, podeu mirar el vídeo/documental: Las Casas del Onyar (1983), un documental realitzat per Carlos Aguirre publicat al canal de YouTube de l’Ajuntament de Girona sobre el procés de rehabilitació i ajuda a entendre com es va transformar el front del riu. https://youtu.be/DbOZ9N6NdTY?si=gENdJg8OoB7nvo0m
Per altra banda, també podeu fer un joc exterior (escape-room/gimcana): una proposta d’Imagina Girona per recórrer el Barri Vell tot resolent pistes i descobrint
detalls que sovint passen desapercebuts. https://imaginagirona.com/index.php/product/joc-exterior/
A més, el Museu d’Història de Girona és un espai clau per entendre l’evolució de la ciutat i situar les cases de l’Onyar dins el procés de construcció de Girona al llarg del temps. A través de les seves exposicions, es pot descobrir com Girona s’ha anat transformant, quins canvis ha viscut el Barri Vell i quin paper ha tingut el riu Onyar en la vida de la ciutat. Així, s’entén millor per què aquest conjunt d’edificis és avui un element patrimonial tan important.
Entre tot això, si vols saber‑ne més, et porto una curiositat i una proposta per fer! Entre totes les façanes del riu, destaca la Casa Masó, l’única que es pot visitar per dins i que va ser la casa natal de l’arquitecte català Rafael Masó i Valentí. La seva façana blanca i blava mostra l’estil del Noucentisme i és un exemple del patrimoni arquitectònic que amaga Girona. Si vols conèixer-la millor, pots consultar més informació aquí: https://rafaelmaso.girona.cat/cat/index.php
En últim lloc, també recomano l’article “Els polèmics colors del riu Onyar”, de Narcís-Jordi Aragó, publicat a la Revista de Girona. Aquest article, explica més profundament el context de la rehabilitació i d’on surt la idea de la carta de colors. https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/download/276432/364339
Les cases de l’Onyar no són només una façana bonica: són la prova que recuperar el patrimoni també és millorar la vida a la ciutat. La rehabilitació d’aquestes, va dignificar habitatges i va posar ordre a l’entorn del riu.
Les Cases de l’Onyar i la seva història es relaciona principalment amb l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), ja que exemplifica com la rehabilitació del patrimoni urbà pot millorar la qualitat de vida i construir una ciutat més sostenible, saludable i habitable.
Així que la pròxima vegada que passis per un pont sobre l’Onyar, fes el gest: para un moment, mira amunt, mira les façanes… i mira el riu. Segur que hi veuràs algun detall que fins ara se t’havia escapat.
Queralt Rafart Colomer, alumna de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
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