Les previsions apunten un juny plujós que allunyaria la pitjor cara de la sequera

La sequera continua però arriba una nova setmana de pluges primaverals que regarà les zones més afectades per la falta d'aigua. En aquests moments, els embassaments dels rius Ter i Llobregat acumulen més de 165 hectòmetres cúbics. Les previsions a mitjà i llarg plaça són esperançadores i dibuixen un escenari d'encara més millora per als embassaments. Els mapes no preveuen temperatures altíssimes pel que queda de maig. La calor és un factor important, ja que accelera l'evaporació i complica l'estat de l'aigua.

A més, encara que aquests són pronòstics incerts i no definitius, subjectes a canvis, en un principi les diferents perspectives apunten a un juny plujós, com ho va ser el de l'any passat. Això alleujaria l'estat de les reserves d'aigua de cara als mesos més calorosos i més secs: juliol i agost. A aquest panorama a mitjà termini, cal sumar-li les pluges que ja han caigut durant els darrers dies i que continuaran regant les capçaleres dels embassaments durant aquest cap de setmana.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) parla de pluges "freqüents i extenses" durant els pròxims dies. De moment, la borrasca pot deixar aigua en tota Catalunya, sobretot en la meitat nord. Però especialment, es recollirà aigua en les capçaleres dels rius Ter i Llobregat i també en la zona de l'Alt Empordà més afectada per la sequera, on encara hi ha localitats en fase d'emergència.

#PrediccióMitjà



Durant els dies vinents es mantindran els xàfecs dispersos a molts punts de Catalunya. pic.twitter.com/Rf0hLpVauQ — Meteocat (@meteocat) May 16, 2024

Aquestes pluges, per tant, aniran tant als embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall com a Darnius Boadella (el pantà del riu Muga). En aquests moments, els embassaments de les conques internes estan prop del 26% (els del Ter i el Llobregat freguen el 27%) i continuaran millorant per dues raons: el desglaç a les muntanyes i la incorporació de l'aigua que està caient en aquests moments. A més, al juny encara podria ploure, com ja va succeir l'any passat.

Si es compleixen els pronòstics, no sols s'assegurarà la qualitat de l'aigua en els embassaments i es donarà marge a les reserves, sinó que també s'alleujarà la situació en els aqüífers. Aquestes masses d'aigua subterrànies triguen molt més temps a recarregar-se i no es recuperen de forma tan immediata com ho fan els embassaments, que reben l'aigua dels rius.