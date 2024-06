Pluges d'estrelles d'estiu: Si mireu al cel en podreu veure alguna

L’estiu climatològic ja ha arrencat i cada vegada queda menys per als esdeveniments astronòmics que ens té preparat l’estació estival.

Tot i que encara queda una mica més d’un mes per gaudir del pic màxim de les delta aquàrides, està previst que siguin les primeres. Aquesta pluja de meteors ens visita cada any entre el 12 de juliol i el 23 d’agost, i aquest estiu culminaran el pas pel cel la nit del 29 al 30 del proper mes.

Després arribaran les llàgrimes de Sant Llorenç, conegudes també com a perseides. Aquestes són fragments del cometa Swift-Tuttle que va passar per última vegada prop del Sol el 1992. Des d’aquell any, la magnitud d’aquesta pluja d’estrelles va decreixent fins al repunt màxim, que s’estima que sigui als anys 2125 o 2126, segons l’Observatori Astronòmic Nacional.

Aquesta pluja d’estrelles serà visible des de l’hemisferi nord ja que el radiant és la constel·lació de Perseu, d’on també prové el seu nom. Seran les nits de l’11 al 13 d’agost quan es faci la seva màxima activitat, encara que es podrà veure alguna despistada des del 17 de juliol.

En qualsevol cas... què cal fer per veure-les? Qualsevol mirador, muntanya, punt allunyat de la ciutat o lloc amb el firmament més fosc pot ser el lloc idoni per gaudir de les nits banyades d’estrelles. Es recomana arribar al lloc escollit entre mitja i una hora abans de voler veure l’espectacle de llums, així la nostra vista es pot acostumar a la foscor.