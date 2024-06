Els experts anticipen quan serà la primera onada de calor de l'estiu: "Anem directes als 40 graus"

A les portes que comenci l'estiu, la possible arribada de la primera onada de calor de la temporada estival ha posat en alerta als meteoròlegs. Un d'ells ha estat José Miguel Viñas, qui a través del portal 'Meteored' ha anticipat què ens pot oferir aquest episodi calorós previst per als pròxims dies.

Cal recordar que donarem la benvinguda a l'estiu dijous que ve, 20 de juny, per la qual cosa aquest notable ascens tèrmic, previst per a la següent setmana, ja podria ser considerada com a part de les onades de calor estiuenques pròpiament dites.

Pròleg de l'onada de calor

La pujada en els termòmetres no serà sobtada, sinó que es donarà de manera gradual després d'uns dies marcats per les tempestes que portarà la DANA i una borrasca freda associada. La inestabilitat atmosfèrica, prevista a partir del dimecres, es deixarà notar especialment en les comunitats de Catalunya i Aragó, i es prolongarà fins al divendres. Aquest dia, el temps anticiclònic s'imposarà per a donar lloc a una jornada assolellada en la major part del país.

Turistes visitant el Barri Vell de Girona, en plena onada de calor. / Marc Martí Font

Començament de l'estiu

L'ascens del mercuri en els termòmetres "serà acusat en el centre i sud de la Península", on els valors màxims podrien escalar fins a 5 o 6 graus a l'interior d'Andalusia. A la vall del Guadalquivir, un dels punts més calorosos del territori, es preveu arribar els 33 graus centígrads.

Lluny d'acabar aquí, l'escalada de temperatures continuarà al llarg del cap de setmana: "El dissabte s'arribaran a superar els 35 °C de màxima a l'interior d'Andalusia, mentre que el diumenge podran arribar a aconseguir-se en alguns llocs els 40 °C", ha anticipat Viñas.

Temperatures extremes a la vista

Però l'episodi de calor, que podria culminar en la "primera onada de calor" de l'any, no tindria lloc fins a la setmana que ve. Els valors alts es mantindran fins al dimecres, mentre que per a la segona meitat de setmana es preveu un "repunt" que estendria la calor extrema a diverses zones del país. Segons el citat mitjà, les màximes per a aquestes dates se situarien entre els 35 i els 40 graus. "A Madrid és probable que s'aconsegueixin els 40 °C el dijous 27 o divendres 28, mantenint-se les temperatures en aquest entorn l'últim cap de setmana de juny", ha avisat Viñas. Per part seva, ciutats com Còrdova i Sevilla superaran la barrera dels 40 graus de forma continuada durant tota una setmana.

Les altes temperatures es mantindran també durant les nits, podent donar peu a les conegudes com a nits tropicals (i fins i tot tòrrides). Si fa uns dies teniem mínimes per sobre dels 20 graus en diverses zones d'Espanya, la setmana vinent podria donar-se una situació semblant amb valors per sobre dels 25 graus.