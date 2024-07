El Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany, en alerta per pluges intenses

Protecció Civil ha activat aquest dissabte l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses a partir de la nit a la Catalunya central i al nord-est del país. El Servei Meteorològic de Catalunya augura precipitacions que podran superar els 20 litres per metre quadrat a tota la meitat nord de Catalunya, amb afectació especial al Maresme, Osona, la Selva, el Vallès Oriental i, en menor mesura, la Garrotxa, el Gironès, el Lluçanès, el Moianès, el pla de l'Estany i el Vallès Occidental.

Davant d'això, Protecció Civil recomana evitar desplaçaments en vehicle i aparcar en punts inundables, no creuar rius ni rieres, moderar la velocitat a la carretera, protegir els animals i els objectes de valor i no deixar a l'exterior objectes que l'aigua es pugui endur.