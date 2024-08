Una massa d'aire càlid tornarà a disparar les temperatures a Girona durant tota aquesta setmana

Una gran massa d'aire càlid s'ha assentat sobre la península Ibèrica i ha tornat a disparar els termòmetres de bona part del territori espanyol. Segons expliquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), aquest fenomen s'estendrà durant bona part d'aquesta setmana en el centre i nord peninsular. A Catalunya, s'esperen temperatures fins a cinc graus per sobre del normal per a l'època. En alguns punts, com zones de l'Empordà, podrien donar-se registres puntuals per sobre dels 40 graus. En les localitats costaneres, a més de l'habitual calor diürna, també s'esperen nits especialment càlides on els termòmetres no baixaran dels 25 graus ni en el moment més 'fresc' del dia.

Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen que ens endinsem en una setmana especialment càlida encara que, tècnicament, sembla que no podrà definir-se com una onada de calor. A Barcelona, per exemple, s'estima que els termòmetres oscil·laran entre els 25 graus en el moment més 'fresc' del dia i els 32 en el moment més càlid. A Ripoll, el mercuri superarà els 35 graus; a Solsona passarà als 36; i a Tremp estarà per sobre dels 38.

Durant aquesta setmana també s'esperen registres elevats durant la nit, sobretot el dimarts i el dimecres, quan es podrien donar nits tòrrides en bona part del litoral català. Alguns models suggereixen que a partir del dijous la calor podria anar a més i aconseguir valors extrems i, potser, fins a donar peu a una altra onada de calor a Espanya.

Aquesta setmana, mentre bona part del territori català estarà ofegat de calor, en alguns punts del Pirineu s'espera l'arribada d'un altre episodi de pluges torrencials. El dimarts, de fet, s'ha activat una alerta groga en el nord-est de Catalunya, des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, davant el risc de precipitacions extremes. Les previsions indiquen que aquest dimarts a la tarda es podrien donar pluges molt abundants, acompanyades de fortes ratxes de vent, tempestes i calamarsa en aquestes zones. Durant aquest episodi podrien acumular-se fins a 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora pel que es demana a la ciutadania extremar precaucions.