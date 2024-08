L'onada de calor cedeix el pas a un canvi brusc del temps

L’onada de calor que ha travessat la península Ibèrica i que ha disparat els termòmetres en els últims dies, deixant màximes de més de 40 graus en gairebé un centenar de localitats espanyoles, s’acabarà en les pròximes hores amb l’arribada d’un front atlàntic. A Catalunya, segons va advertir el Meteocat, entre dimarts i dimecres s’espera un canvi brusc en les condicions meteorològiques, una baixada dels termòmetres i un important risc de precipitacions. Per ara, tot apunta que les pluges es concentraran a la zona de Pirineu i Prepirineus i que podrien arribar acompanyades de tempestes i fins i tot d’algun episodi de calamarsa.

La pluja va començar a obrir-se pas aquest diumenge. Durant la tarda, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya va activar l’alerta groga al nord de Catalunya, sobretot al Pallars Sobirà, per risc d’intensa pluja i tempesta. Aquest dilluns s’espera que la situació d’inestabilitat es mantingui i produeixi intensos xàfecs en diverses zones del Pirineu i Prepirineu. En alguns punts, les precipitacions podrien anar acompanyades de tempesta i calamarsa. La situació es repetirà dimarts, tot i que es preveu que les tempestes arribin pràcticament a tot el terç oest i s’estenguin fins al prelitoral.

Descens de les temperatures

En els pròxims dies s’espera un lleuger descens dels termòmetres, tot i que va començar a notar-se diumenge, ja que, malgrat la intensa calor per tot el territori, tant la temperatura mitjana com les màximes van ser més baixes que les de dissabte, quan es van superar els 40 graus en desenes de localitats catalanes.

De cara a avui i demà s’espera que els termòmetres baixin lleugerament respecte als valors registrats els últims dies. En algunes zones, com ara al Ponent de Lleida, es podria viure una baixada sobtada i una mica brusca de les temperatures pràcticament d’un dia per l’altre. Però a la resta del territori, tot i que és molt possible que es noti almenys una mica el canvi respecte als últims dies, res suggereix que tindrem uns dies de frescor.

A ciutats com Barcelona i en altres municipis costaners de la zona, la situació seguirà més o menys com en els últims dies, tot i que es podria produir una lleugera baixada de les mínimes.