Nova alerta per altes temperatures a les comarques gironines: es podrà arribar als 44 °C
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos de nivell groc a bona part del litoral català fins dissabte
Redacció / Valentina Raffio
La calor continua sense donar treva. En la dotzena jornada consecutiva de temperatures extremes que viu el país, aquest dijous els termòmetres van tornar a repuntar i van deixar valors molt per sobre dels 42 °C a desenes de localitats. En molts casos, la calor extrema es va estendre cap a les zones més afectades pels incendis que assolen diversos punts de la península Ibèrica, on els efectius desplegats sobre el terreny van haver de lluitar contra les flames a més de 40 ºC i amb ratxes de vent que, en alguns casos, fins i tot van sobrepassar els 50 km/h.
Els pronòstics apunten que a partir d’aquest divendres les xifres aniran a més i que de cara al cap de setmana podrien tornar a tocar sostre. De fet, Catalunya va activar una alerta per calor intensa fins demà. Les previsions apunten que aquesta agònica onada de calor, amb valors inèdits per a l’agost des que hi ha registres, acabarà dilluns després de sumar 16 jornades.
Avís groc del Meteocat
Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat diversos avisos de nivell groc a bona part del litoral català fins dissabte. A curt termini, es calcula que la calor es començarà a intensificar en les pròximes hores des del Baix Llobregat fins a l’Empordà, i més endavant, de cara al cap de setmana, s’estendrà a pràcticament la totalitat del territori i afectarà amb especial força les Terres de l’Ebre.
Davant d’aquesta situació, el Meteocat ha activat diversos avisos per calor nocturna al litoral, amb nits a més de 25 graus, així com diversos avisos per altes temperatures diürnes amb valors molt per sobre dels 35 graus i màximes de gairebé 40.
El risc d'incendi és especialment alt a l'Empordà
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Infocat per risc d'incendi en els propers dies per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent del nord, que es preveu que bufi no massa fort. La previsió és que el risc sigui especialment elevat dissabte i sobretot diumenge a Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà. Els Agents Rurals també han activat aquest mateix divendres el nivell 3 del pla Alfa per perill d'incendi en 8 comarques. Es tracta del Baix Camp, el Baix Ebre, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra d'Alta.
La calor dels pròxims dies també ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís per calor nocturna intensa, que afectarà aquesta matinada al litoral central i el litoral i prelitoral nord, i de cara a la de diumenge a tot el litoral i el prelitoral. Paral·lelament, també s'han registrat valors elevats d'ozó que poden afectar la població vulnerable al Camp de Tarragona, motiu pel qual es recomana evitar esforços innecessaris a l'exterior i activitats en hores de màxima exposició.
