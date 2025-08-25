Previsió meteorològica
Setmana d’inestabilitat a Catalunya: el temps canvia i arriben núvols i tempestes
Les temperatures baixaran i les precipitacions poden afectar totes les comarques
Guillem Costa
La setmana arrenca a Catalunya amb un cel canviant. Aquest dilluns ja s’han registrat pluges suaus en alguns punts de la costa, com Barcelona. Aquestes primeres precipitacions, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), són el preàmbul d’un gir en el temps que donarà pas a un episodi d’inestabilitat més marcat a partir de dimecres.
Els pròxims dies estaran dominats pels núvols i els xàfecs, que afectaran sobretot el Pirineu, però que poden aparèixer a totes les comarques. De moment, no obstant, no hi ha cap avís per temps violent o fenòmens perillosos. Aquest dilluns, les precipitacions es concentraran a l’extrem nord de Catalunya, i a partir de dimarts poden aparèixer en altres zones pròximes a la serralada.
Dimecres, la situació es complicarà: les previsions anuncien un augment de la variabilitat, amb tempestes intenses que en alguns casos poden anar acompanyades de calamarsa i ratxes de vent fortes. El Meteocat adverteix que no és recomanable fer activitats d’alta muntanya dimecres i dijous, a causa del risc elevat de tempestes i de fenòmens adversos. L’episodi de temps regirat es prolongarà com a mínim fins dijous, abans que l’atmosfera s’estabilitzi de cara al cap de setmana.
