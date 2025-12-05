Quin temps farà pel Pont de la Puríssima?
L'arribada d'un anticicló deixarà temperatures suaus i màximes per sobre els 20 graus
El Pont de la Puríssima estarà marcat per l’estabilitat i el sol. L’arribada d’un anticicló deixarà temperatures suaus i màximes per sobre dels 20 °C en diversos punts de la província de Girona.
El Servei Meteorològic de Catalunya indica que les temperatures començaran a pujar aquest divendres i es mantindran a l’alça durant tot el llarg cap de setmana. Tot i això, les nits continuaran sent fredes, però a les hores centrals del dia les jaquetes sobraran i a la costa segurament es veuran algunes mànigues curtes. Aquesta situació afavorirà l’aparició de boires a primera hora en alguns punts de les comarques de Girona, així com núvols prims i inversió tèrmica.
Segons el Meteocat, està previst que Girona ciutat arribi als 19°C i que Ripoll, per exemple, assoleixi els 15 °C.
El pont de desembre deixarà temperatures altes en punts del litoral, fet que podria atreure molts visitants a les poblacions costaneres per passar-hi el dia; i fins i tot és possible que algun agosarat s’atreveixi a banyar-se a les portes de Nadal. L’Aemet pronostica que els valors es mouran entre els 18 i els 20 °C durant aquests tres dies en zones com Castelló d’Empúries, Palamós, l’Escala, Calonge o Torroella de Montgrí, segons Aemet i el Meteocat.
Al Pirineu, malgrat la presència d’alguns núvols, esquiadors i excursionistes agrairan les temperatures, tant mínimes com màximes, previstes entre els –4 °C i els 17 °C. A Das hi ha previstos –1 °C de mínima i 13 °C de màxima durant el pont. A Queralbs, un municipi molt concorregut per excursionistes, la previsió indica una mínima al voltant dels 3 °C i una màxima de 15 °C. A Sant Pau de Segúries es preveu una situació similar, mentre que a Puigcerdà els termòmetres podrien baixar fins als –1 °C i assolir una màxima propera als 15 °C, segons Aemet.
Uns registres que convidaran molts visitants a gaudir del dia a l’aire lliure i aprofitar les hores de llum per fer activitats a la natura, en principi sense risc de pluja ni neu.
