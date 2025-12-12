Previsió meteorològica
El Nadal arribarà amb pluges, nevades i molt fred a Catalunya: aquestes són les previsions per a les pròximes setmanes
Una borrasca amenaça de canviar el rumb del temps per a aquestes festes
Arriba la borrasca Bram: aquestes són les zones de Catalunya més afectades
El 2025 es perfila com el segon o tercer any més càlid mai registrat al planeta
Patricia López Avilés
El canvi climàtic està causant estralls al planeta, especialment aquestes últimes dècades: les fortes danes, huracans i les temperatures per sobre de la mitjana són alguns dels exemples més notoris d’aquest fenomen, que amenaça d’alterar seriosament l’equilibri natural de la Terra.
De fet, segons les dades més recents del Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S), 2023, 2024 i 2025 han sigut els anys més càlids des que es tenen registres.
Boires més denses
I el desembre no està sent una excepció, ja que el mes està registrant valors per sobre de la mitjana a Catalunya. A Barcelona s’han arribat a veure màximes que han superat els 15 graus, causades per un anticicló persistent instal·lat al territori.
No obstant, una petita borrasca amenaça de canviar el rumb del temps per a aquest Nadal.
De moment, la segona setmana de desembre finalitzarà amb uns valors més baixos i núvols cobrint gran part del territori.
Sense gaires novetats
La previsió per a aquest divendres anuncia un dia tranquil i sense gaires novetats, però les boires seran més denses que el dia anterior.
Aquestes es deixaran notar especialment en zones de l’interior i en valls, i podrien estendre’s fins al migdia. Per aquesta raó, els meteoròlegs recomanen extremar les precaucions a les carreteres fins que millori la visibilitat.
Cap de setmana de contrastos
Els núvols cobriran gran part del mapa i podrien implicar pluges febles en punts del litoral sud de Catalunya. A més, les temperatures començaran a descendir: les màximes difícilment pujaran dels 15 graus i les mínimes quedaran més pròximes als 5ºC que als 10ºC, a diferència d’aquestes últimes jornades.
El cap de setmana es començaran a palpar els primers símptomes d’inestabilitat atmosfèrica, que es farà més notable a partir de la setmana que ve.
De moment, s’espera un dissabte de contrastos amb boires a l’interior, nuvolades a la costa i sol al Pirineu i al terç nord-est.
Així mateix, podrien descarregar xàfecs al litoral i prelitoral de Tarragona. No obstant, les temperatures es mantindran estables a tot Catalunya.
Inestabilitat atmosfèrica
Diumenge anuncia un canvi de temps amb termòmetres a la baixa i molta boira i núvols cobrint la comunitat autònoma.
A partir de la tarda s’esperen precipitacions moderades al sud i nord del litoral i prelitoral, i vaticina així el que s’espera per a la setmana vinent.
I és que, fins dimecres, Catalunya es trobarà sumida en una inestabilitat causada per una nova borrasca que deixarà el cel tapat de núvols que portaran tempestes al territori.
Sembla que arribarà l’ambient de ple hivern a la comunitat autònoma, amb un mercuri que marcarà els graus conformes a aquesta època de l’any.
Un Nadal molt fred
Aquest serà el preludi del Nadal, ja que per a la setmana del 22 al 28 de desembre el model europeu preveu temperatures més baixes i pluges persistents.
La fusió de l’aire polar provinent del nord d’Europa i la humitat de les borrasques atlàntiques implicaran nevades a moltes ciutats espanyoles.
Aquest escenari meteorològic podria tenyir el Nadal d’un ambient hivernal, caracteritzat per un fred intens i la neu, sobretot a les regions del nord.
