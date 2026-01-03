Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

El Govern demana als ajuntaments seguir les informacions meteorològiques per si cal adaptar les cavalcades de Reis

Una carretera afectada per la neu

ACN

Barcelona

Protecció Civil de la Generalitat recomana a les persones que estiguin fora de casa i que vulguin tornar per la nit de Reis avançar els desplaçaments davant la previsió de nevades a cotes baixes de forma generalitzada al territori sobretot aquest dilluns.

La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que preveuen nevades a partir de diumenge a la nit a les comarques de Ponent i que el “punt àlgid” arribi dilluns al matí, i fins a la tarda, sobretot a la Catalunya Central i el prelitoral i litoral de Barcelona i Tarragona.

Protecció Civil ja ha activat el pla Neucat i recomana els ajuntaments que estiguin “molt amatents” a les previsions meteorològiques per si calgués adaptar el recorregut de les cavalcades de Reis.

