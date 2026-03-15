La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà
Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a quatre comarques i demana evitar les activitats a l'exterior
ACN
La ventada de nord ha entrat amb força a Catalunya amb ratxes que superen els 120 km/h a cotes altes del Pirineu i freguen els 170 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. A les 08.00 hores d'aquest diumenge, destaquen registres com els 164,2 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 140 km/h del Santuari de Queralt, els 125,6 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, els 121 km/h del Port del Comte, els 120,6 km/h de la Tosa d'Alp o els 102,2 km/h de Navata, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a quatre comarques (Alt Empordà, Berguedà, Ripollès i nord de la Cerdanya) pel temporal de vent i demana evitar les activitats a l'exterior a la zona.
