L'Aemet emet un avís vermell per vent huracanat al Pirineu de Girona
Les ratxes de tramuntana podran superar els 140 km/h en punts de l'Alt Empordà i Ripollès aquest diumenge
ACN
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un avís vermell per vent huracanat aquest diumenge al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona. L'Aemet alerta que les ratxes de tramuntana podran superar els 140 km/h en punts de l'Alt Empordà i en cotes altes del Ripollès, la Cerdanya i el Berguedà. "Hi ha un perill extraordinari de caiguda de branques i arbres. I a alta muntanya, la sensació tèrmica serà molt baixa", ha assenyalat l'Agència Estatal de Meteorologia en un missatge a X.
Protecció Civil de la Generalitat ha actualitzat l'alerta del pla Ventcat i avisa d'un diumenge amb ratxes generalitzades de vent superiors als 90 km/h, especialment a la meitat nord i est de Catalunya. "Estem davant d'una nova situació de nord com la de fa 15 dies, però sembla que no tindrà la mateixa intensitat", ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a l'ACN. "Demà diumenge tindrem un dia de ventada general de component nord; un episodi que s'iniciarà de matinada i s'allargarà fins a la tarda-vespre", ha explicat Solé, que ha assenyalat que es poden registrar ratxes de vent de 70-80 km/h en zones menys habituals com la Garrotxa, la Selva, el Gironès, els Vallesos o en algunes comarques de Ponent i de la Catalunya Central. A les cotes altes del Pirineu, la ventada anirà acompanyada d'un brusc descens de temperatura i del fenomen del torb, que reduirà notablement la visibilitat i pot dificultar la mobilitat. "Cal tenir molta cura amb les activitats de muntanya, estar ben informat i desistir de fer excursions en cas de qualsevol dubte", ha insistit la subdirectora de Protecció Civil.
Solé ha avançat que no està previst l'enviament de cap missatge ES-Alert pel vendaval, però que estaran atents a qualsevol canvi de la situació meteorològica. "En aquests moments estem en nivells d'alerta de 4 sobre 6 a diverses comarques, i fa 15 dies l'alerta era de 5 sobre 6", ha puntualitzat la subdirectora de Protecció Civil. "Ho hem d'anar seguint. Si hi hagués aquest increment de probabilitat del risc de ventades, evidentment demanaríem a la població aquestes mesures d'autoprotecció", ha volgut deixar clar Solé. "Cal tenir clar que diumenge hi haurà una combinació de tres fenòmens com el vent, l'onatge i la neu, i que serà un dia de vigilància intensa pel que fa a la meteorologia", ha recalcat la subdirectora de Protecció Civil.
Més de 10 centímetres de neu per sobre dels 900 metres
A banda del temporal de tramuntana, Protecció Civil també ha emès una prealerta del pla Neucat davant la previsió de nevades intenses al vessant nord del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Es podran acumular gruixos superiors als 10 centímetres per sobre dels 900 metres, amb acumulacions que poden arribar als 30 o 40 centímetres a cotes altes. La cota de neu baixarà progressivament dels 1.400 metres fins als 600 metres.
