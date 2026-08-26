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Què és una rissaga? Així és el fenomen que té relació amb Menorca

Es tracta d'un terme menorquí lligat a "ressaca"

Danys materials a Ciutadella després del pas d'una rissaga al juny de 2006.

Danys materials a Ciutadella després del pas d'una rissaga al juny de 2006. / EPC

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Vega S. Sánchez

Barcelona

Què vol dir l'Aemet quan parla de rissaga? Es tracta d'un terme menorquí lligat a "ressaca" i que també es coneix com meteotsunami, perquè en part es forma per variacions en la pressió atmosfèrica, és a dir, no les ocasionen ni sismes ni marees astronòmiques.

La rissaga o onatge és un fenomen meteorològic costaner que provoca una variació molt forta de la pleamar, que és el moment en què l'aigua del mar assoleix la seva màxima altura dins del cicle de les marees.

Onatge brusc

En produir-se aquesta pujada i baixada brusca del nivell del mar en molt poc temps (minuts o, fins i tot, segons), i si a més de brusca és intensa, poden produir-se destrossa en els vaixells que estan amarrats i inundacions en les infraestructures portuàries.

La idiosincràsia del port és clau perquè la rissaga es desencadeni. De fet, el port menorquí de Ciutadella és òptim en aquests esdeveniments per la seva bocana orientada cap al sud-oest i la seva forma allargada i estreta.

L'última gran rissaga a Ciutadella, la més important en 20 anys, es va produir el 15 de juny de 2006, amb oscil·lacions de fins a quatre metres que van provocar desperfectes en nombroses embarcacions.

Retirada d'aigua

Moments previs a aquest meteotsunami, el port es buida d'aigua gairebé per complet, per la qual cosa les embarcacions arriben a tocar el fons del port. Instants després, i de forma molt ràpida, l'aigua torna violentament al port, la qual cosa fa que es desbordi i pugi velers i iots als molls.

Els meteoròlegs Agustí Jansà i Climent Ramis van definir el 1983 la situació meteorològica favorable a esdeveniments de rissagues a Balears, que poden resumir-se en:

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  1. Vents forts de component sud-oest a uns 5.500-9.000 metres d'altura.
  2. Aire càlid africà a uns 1.500 metres d'altura, amb capa d'inversió tèrmica.
  3. Inestabilitat en capes mitjanes cap als 5.500 metres.
  4. En superfície, vent de component est-sud-est, amb cel ennuvolat i freqüents pluges de fang.

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