Junts presenta els candidats del Ripollès a les eleccions del 12-M

El cap de llista de Puigdemont x Catalunya Junts+ a la demarcació de Girona a les eleccions del 12-M, Salvador Vergés, ha visitat el Ripollès, acompanyat dels candidats de la comarca, l'exalcalde de Ripoll, Jordi Munell (número 7), l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Santjaume (número 12), l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans (suplent) i de la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas. Els candidats han fet una reunió de treball per abordar les propostes del programa electoral pel que fa a la comarca, on la posada al dia de les infraestructures hi tindran un paper clau. "En el programa contemplem moltes mesures de reactivació econòmica i de benestar per als veïns i veïnes del Ripollès, i inversions específiques com la remodelació de l'estació d'autobusos de Ripoll i completar l'asfaltat del carrer Progrés, dos projectes pendents, que són obres que ja haurien d'estar fetes i que ens comprometem a tirar endavant si som al govern", va explicar Vergés. Per la seva banda, Munell va posar l'accent en la línia R3, un "exemple de desinversió durant dècades per part de l'Estat, que afecta de manera directa a la ciutadania, sigui o no independentista".

En una atenció als mitjans durant la visita, Vergés va recordar que "cal resoldre urgentment el problema de la burocràcia que afecta negativament molts sectors i activitats del nostre país". En concret, pel que fa a la pagesia, Vergés va recordar que "des de Junts vam proposar la llei de desburocratització de la pagesia al Parlament, que malauradament no va tirar endavant, i quan es reprengui l'activitat la posarem de nou sobre la taula. Parlem de silencis administratius positius, de finestreta única, de declaracions autoresponsables, d'oficines del departament molt més proactives o de lluitar contra la bretxa digital, entre d'altres", va afegir el cap de llista per Girona.