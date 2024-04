El PP assegura que la planificació i agilització de les infraestructures hídriques serà una prioritat

El candidat del Partit Popular per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, ha visitat aquest tarda el pantà de Darnius-Boadella perquè “la situació dels embassaments és greu i ara estem patint les conseqüències d’una dècada perduda, la dècada de la sequera inversora”. Per aquesta raó, ha anunciat que una de les mesures que el PP durà en el seu programa electoral és aconseguir que la dessalinitzadora de la Tordera II sigui una realitat “i estigui plenament operativa”.

El candidat popular ha qüestionat "la desatenció" dels successius governs de la Generalitat en la gestió de la sequera, “perquè no és un fenomen que ens hagi agafat per sorpresa i se n’han despreocupat per complet”. De fet, Veray ha assenyalat que la província està molt desatesa en aquesta matèria, “la dessalinitzadora de la Tordera II està prevista des de l’any 2009 i a dia d’avui segueix sense estar operativa”. En relació a aquest fet, ha posat de manifest que “la mala gestió d’ERC de l’Agència Catalana de l’Aigua és tan evident que en plena sequera han aflorat uns estalvis acumulats de 540 milions d’euros que ningú sabia que hi eren i resulta que aquest és el cost d’una dessaladora”.

Finalment, Veray ha assenyalat que des de l’any 2009 hi ha “advertiments seriosos” que apuntaven als escenaris de sequera actuals, “és més, el 2019 l’ACA i el 2021 els serveis meteorològics ja van advertir de descensos d’un 30% en les precipitacions i aquí ningú ha fet res i ara tots estem patint per si a l’estiu tindrem aigua suficient”, ha sentenciat el candidat popular.