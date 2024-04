La CUP impulsarà l'energètica pública catalana

Una de les prioritats de la CUP per al proper mandat serà l’impus de la nova energètica pública catalana, al considerar que ha de ser «una veritable estructura de país». Segons indica el cap de llista, Dani Cornellà, els cupaires volen avançar «decididament» cap a la gestió pública de les centrals hidoelèctriques i aconseguir que «un servei bàsic com l’aigua no sigui gestionat per mans privades». Un cas paradigmàtic, indica, és el de la central de Vilanna, a Bescanó, que està en procés de reversió. Els cupaires volen que sigui la segona central hidroelètrica que s’integri a l’energètica pública catalana i que els beneficis repercuteixin a la ciutadania.