El PP dona suport als funcionaris de presons

El PP reconeixerà els funcionaris de presons com a agents d’autoritat i aprovarà la implementació de mesures de protecció d’aquest personal. Després de reunir-se amb delegats sindicals de CSIF per abordar aquesta situació, el cap de llista per Girona, Jaume Veray, també s'ha compromès a fer les gestions necessàries per tal que s’obri el mòdul psiquiàtric al Puig de les Basses. «Retornarem l’autoritat a les presons catalanes i donarem el màxim suport i garanties de seguretat als seus funcionaris i treballadors», va indicar Veray, tot criticant la «política de deixadesa i laxitud del Govern d’ERC», ja que «s’han multiplicat les agressions».