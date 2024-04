Vergés (Junts) vol simplificar l’administració

El candidat de Junts + Puigdemont per Girona, Salvador Vergés, ha fixat la simplificació administrativa com «una prioritat per al proper govern». Després d’haver-se reunit amb diferents associacions empresarials, agents econòmics i col·legis professionals, Vergés ha pogut constatar «les traves burocràtiques que pateixen per a desenvolupar la seva activitat». Per al candidat de Junts, els tràmits i gestions «són un fre que afecta la competitivitat i l’economia de les nostres comarques», i considera que es poden revertir amb una nova «llei de facilitació» que ofereixi una finestreta única que sigui àgil i «faciliti la vida de la ciutadania».