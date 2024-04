Cañigueral (ERC): "Hem aconseguit reduir un 30% les llistes d'espera a l'àmbit de la Salut"

La cap de llista d'Esquerra per Girona a les eleccions del Parlament, Laia Cañigueral, ha assegurat, en un acte a Sant Feliu de Guíxols, que "amb només 33 diputats republicans hem aconseguit ser la Catalunya dels rècords gràcies a picar pedra i treballant per la transformació social del nostre país".

Acompanyada pel conseller de Salut, Manel Balcells, i pel regidor ganxó i membre de la candidatura republicana per Girona, Jordi Cambronero, Cañigueral ha afirmat que "tenim clar que la salut pública és essencial pels gironins i gironines i, per això, hem posat tots els esforços per reduir les llistes d'espera, que fins ara ho hem fet en un 30%, contractar més professionals sanitaris, ampliar i construir nous Centres d'Atenció Primària i fer possible la construcció del nou hospital Trueta, que tanta falta fa a comarques gironines".

En aquest sentit també s'ha manifestat Balcells. "Hem fet possible, allò que semblava impossible. Aquest matí hem presentat la proposta de licitació del concurs d'idees del nou Trueta. 25 milions d'euros compromesos pel projecte executiu i això ha estat gràcies a totes les gestions que s'han desencallat en aquests darreres 3 anys". Així mateix, el conseller ha recordat que fa poques setmanes va visitar Torroella de Montgrí, on s'ha fet possible l'ampliació del nou CAP, o que s'està treballant colze a colze amb l'Ajuntament de Palamós per fer possible el nou hospital comarcal del Baix Empordà.