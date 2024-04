Salvador Vergés (Junts): "La força del municipalisme serà clau per a recuperar el bon govern"

El cap de llista de Puigdemont x Catalunya Junts+ a la demarcació de Girona a les eleccions del 12-M, Salvador Vergés, ha posat en valor la tasca dels alcaldes i regidors per a recuperar "el bon govern del país" després del 12-M i per a impulsar l'embat nacional. Des dels Banys i Palaldà, al Vallespir, acompanyat d'alcaldes i regidors d'arreu de les comarques gironines, i amb Carles Puigdemont al capdavant, Vergés ha assegurat que "no es pot concebre el nostre país sense la seva gent i els seus municipis, diversos, singulars, que en seu conjunt estableixen la millor Catalunya".

En aquest sentit, ha remarcat que la candidatura integra "alcaldes i regidors d'arreu de les comarques gironines". "Són els que copsen de primera mà les necessitats dels conciutadans de Catalunya per assegurar-ne el benestar i progrés amb eficàcia i eficiència, i el millor exemple de bon govern", ha expressat.

Vergés ha reivindicat una "Catalunya territorialment equilibrada, generadora d'oportunitats de punta a punta del país, connectada de Montagut a Blanes, i de Meranges a Cadaqués, on els seus joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida als seus pobles i ciutats". "I on l'habitatge es pugui garantir tant als micropobles com a les grans ciutats per buscar i aconseguir la màxima cohesió territorial", ha precisat.

"Som els del bon govern I també els de l'embat nacional, amb el President Puigdemont al capdavant. I amb els municipis i els seus representants al costat per avançar nacionalment, tal i com vam demostrar el primer d'octubre", ha afegit.

Durant l'acte, Puigdemont ha assegurat que el 12 de maig "Catalunya no pot ser el flotador del PSOE" i per això ha defensat que "no hem vingut a reflotar el PSOE, hem vingut a aixecar Catalunya, no hem vingut a reflotar un partit que s'enfonsa. Quan Salvador Illa diu girar full, vol dir abaixar la persiana".

Puigdemont ha assegurat que només Junts és capaç de dir no a Pedro Sánchez, i que Illa prioritza els interessos del partit abans que Catalunya: "algú que ha permès que treguin els diners dels catalans i els posin a la butxaca dels madrilenys creu que ens defensarà?", ha preguntat.